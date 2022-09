Malwarebytes blocca per errore Google e YouTube

Per colpa di un aggiornamento riconosce i due domini come pericolosi.

Se siete utenti di Malwarebytes e all'improvviso avete notato che non riuscite più a visitare i siti di Google e YouTube, sappiate che il responsabile è proprio il software di sicurezza.

A quanto pare la colpa è di un recente aggiornamento che, per motivi non chiariti, ha fatto sì che il filtro web di Malwarebytes rilevasse come pericolosi i due domini in questione.

Al momento in cui scriviamo l'azienda che produce il software ha già rilasciato un nuovo update che risolve il problema: la cosa migliore per riportare tutto alla normalità è aggiornare il database di Malwarebytes all'ultimissima versione (attualmente la 1.0.60360), operazione che comunque, per impostazione predefinita, dovrebbe avvenire in automatico.

È tuttavia possibile che l'aggiornamento non riesca a installarsi correttamente; qualora ciò dovesse succedere - e quindi Google e YouTube dovessero ancora risultare irraggiungibile - è necessario disabilitare il filtro web prima di tentare nuovamente l'update.