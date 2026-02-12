Windows 11, arriva la dock in stile macOS

Per monitorare CPU, GPU, meteo e musica.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-02-2026]

windows 11 dock
Immagine: GitHub

I PowerToys sono delle utility open source dedicate agli utenti esperti che desiderano personalizzare e ottimizzare l'esperienza d'uso su Windows. Originariamente nati per Windows 95 e successivamente rilanciati per Windows 10 e 11, questi strumenti permettono di estendere le funzionalità del sistema operativo, introducendo caratteristiche come la gestione avanzata delle finestre, la ridenominazione di massa dei file o l'estrazione di testo dalle immagini, che spesso anticipano soluzioni poi integrate nativamente da Microsoft.

L'ultima aggiunta ai PowerToys si chiama provvisoriamente PowerToys Dock, e consiste in un modulo nato per occupare la porzione superiore del desktop, un po' come la barra di macOS. A differenza della taskbar tradizionale, questa barra orizzontale non si limita alla gestione dei processi aperti, ma funge da centro di monitoraggio e controllo rapido per le risorse hardware e le attività multimediali in tempo reale. La Dock integra una serie di widget informativi alimentati direttamente dai dati di telemetria del sistema. Tra i moduli principali figurano indicatori dinamici per l'utilizzo della CPU, della GPU e della memoria RAM, che consentono agli utenti di monitorare i carichi di lavoro senza dover ricorrere al Gestore Attività o a software di terze parti, meno integrati in Windows.

Un altro elemento della nuova barra è il widget dedicato alla riproduzione multimediale. Questa sezione permette di gestire i controlli di riproduzione (play, pausa, salto traccia) e visualizzare le informazioni sui brani in esecuzione, utilizzando le API di sistema che aggregano i flussi audio provenienti da browser, Spotify o altre applicazioni desktop. La Dock si posiziona così come un livello di interazione sovrapposto ma non invasivo rispetto alle finestre attive.

Dal punto di vista della personalizzazione, lo strumento supporta una modalità di ancoraggio flessibile. Gli utenti possono scegliere se mantenere la Dock sempre visibile in primo piano o se attivare la funzione di scomparsa automatica, che libera spazio verticale sul monitor quando il cursore del mouse non si trova nelle vicinanze del bordo superiore. Questa gestione è resa possibile da un'integrazione specifica con il Window Manager di Windows 11. L'architettura della Dock è stata pensata per essere modulare. Gli sviluppatori hanno previsto la possibilità di abilitare o disabilitare i singoli componenti, come il widget del meteo, l'indicatore della batteria per i dispositivi portatili o le scorciatoie per le cartelle di sistema. Questa granularità permette di ridurre l'impatto sulle prestazioni generali, limitando l'esecuzione dei processi in background solo a quelli strettamente necessari alle informazioni visualizzate.

Leggi anche:
Aluminum OS trapela online: ecco la prima vera versione desktop di Android
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/dow...
Windows guadagna Command Palette, il launcher personalizzabile
Windows 11, chiudere un'app bloccata direttamente dalla barra

Un'altra funzionalità tecnica rilevante riguarda la gestione delle scorciatoie. La Dock può ospitare collegamenti rapidi ad altre utility dei PowerToys, come PowerToys Run o il selettore di colori (Color Picker), creando un ecosistema integrato dove gli strumenti di produttività sono accessibili con un singolo clic. L'interfaccia segue le linee guida del linguaggio di design Fluent, utilizzando effetti di trasparenza per uniformarsi all'estetica del sistema operativo. Il progetto è attualmente in fase di testing all'interno delle build sperimentali e viene tracciato attivamente. In queste sedi, gli ingegneri stanno discutendo l'ottimizzazione del rendering della barra per evitare conflitti con le applicazioni eseguite a schermo intero o con la barra dei titoli delle finestre massimizzate, un problema tecnico che ha interessato soluzioni simili in passato.

Oltre al monitoraggio hardware, in futuro la Dock potrebbe includere un modulo per la gestione rapida delle impostazioni di rete e dei dispositivi Bluetooth, riducendo i passaggi necessari per accedere al pannello delle Impostazioni Rapide. L'implementazione sfrutta le moderne API di Windows 11 per garantire che l'aggiornamento delle statistiche (come la percentuale di utilizzo della GPU) avvenga con una frequenza di aggiornamento elevata ma a basso consumo energetico. La sfida principale per il team di sviluppo rimane la stabilità sui sistemi multi-monitor, dove la Dock deve potersi replicare o spostare senza causare artefatti grafici o rallentamenti dell'interfaccia utente.

Sebbene la funzione sia nata come parte dei PowerToys, la storia dello sviluppo di Windows suggerisce che esperimenti di successo in questo ambito possano essere integrati direttamente nel sistema operativo in futuri aggiornamenti cumulativi. Per ora, la Dock rimane un'opzione facoltativa destinata a chi necessita di un controllo granulare sul proprio hardware senza sacrificare l'ordine visivo della scrivania digitale.

Sullo stesso tema:
Windows 11, il menu Start guadagna una barra laterale
Windows, i PowerToys interferiscono con l'anteprima di Outlook
Windows 20, ossia Windows 10 con l'interfaccia moderna e coerente
Microsoft rilascia le utility PowerToys per Windows 10

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Microsoft riporta in vita i PowerToys in versione open source

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual č tra questi l'evento che attendi di pių?
CES, gennaio, Las Vegas
Mobile World, febbraio, Barcellona
CeBIT, marzo, Hannover
E3, giugno, Los Angeles
Computex, giugno, Taipei
IFA, settembre, Berlino
Smau, ottobre, Milano

Mostra i risultati (1127 voti)
Febbraio 2026
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 12 febbraio
2025
Satispay, commissioni anche per gli acquisti sotto i 10 euro
2024
Windows 11, nuovi requisiti per bloccare le CPU più vecchie
2022
I peggiori 20 tipi di password
2020
Sorpresa, i malware per Mac superano quelli per Windows
2019
Colore viola addio
2018
Telemarketing e registro delle opposizioni, le novità in arrivo
2017
L'astrologa di Reagan
2016
The Pirate Bay e Kickass aprono allo streaming dei torrent
2015
Abilitare il God Mode
2014
The Mask, il malware che ci spia da sette anni
2013
Dimissioni del Papa, ritorna la profezia di San Malachia
2011
Le app di Android gireranno sul BlackBerry PlayBook
2010
Pericoloso trojan nelle estensioni di Firefox
2009
I numeri casuali si generano con il laser
2008
Il meglio dal Forum "Dal Processore Al Case"
2007
Ricariche, i gestori vogliono una proroga
2005
Niente Adsl a Roma
2004
Pubblicità e pirateria online
2003
Vitaminic e Buongiorno: un punto di vista critico
Olimpo Informatico


 
web metrics