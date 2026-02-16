Babylon 5 arriva gratis su YouTube

Warner Bros rilancia la serie con un rilascio settimanale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-02-2026]

Babylon5

Con una mossa piuttosto sorprendente, Warner Bros ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente su YouTube gli episodi di Babylon 5, nota e apprezzata serie fantascientifica degli anni '90 creata da J. Michael Straczynski, proprio mentre la serie sta lasciando le altre piattaforme di streaming gratuite. Il trasferimento coincide infatti con la rimozione della serie da Tubi, dove gli utenti avevano ricevuto notifiche che annunciavano la scomparsa di tutte le cinque stagioni a partire dal 10 febbraio 2026. La scelta di spostare la disponibilità su YouTube sembra orientata a mantenere un canale di accesso gratuito, ma all'interno di un ecosistema più controllato e con un pubblico potenzialmente più ampio.

Il caricamento degli episodi - disponibili soltanto in inglese - è iniziato con The Gathering (La riunione), il film pilota che introduce l'ambientazione della stazione spaziale Babylon 5 nel 2257. Questo pilot funge da base narrativa per l'intera serie, presentando le principali razze aliene, le tensioni politiche e il ruolo della stazione come punto di equilibrio in un contesto galattico instabile. Dopo il pilot, Warner Bros. Discovery ha proseguito con la pubblicazione degli episodi successivi della prima stagione, con alcune imprecisioni: al momento, oltre al pilota, sono pubblicati gli episodi dal primo al quarto, eccetto il secondo. La numerazione seguita non rispetta quella originale, come si può vedere consultando l'elenco pubblicato su Wikipedia. In attesa della correzione dell'errore, la strategia prevede un rilascio settimanale, con un episodio pubblicato ogni sette giorni, mantenendo così un appuntamento fisso per gli spettatori, come per la messa in onda originale.

L'iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per Babylon 5, alimentato anche da discussioni su possibili reboot e progetti collegati. La serie, nota per la sua struttura narrativa orizzontale e per l'uso pionieristico della CGI televisiva, continua ad avere parecchi fan che seguono con attenzione ogni novità. La scelta di YouTube come piattaforma di distribuzione permette peraltro di raggiungere un pubblico globale senza barriere di accesso, sfruttando un modello basato sulla monetizzazione tramite annunci. Questo approccio consente a Warner Bros Discovery di mantenere un controllo diretto sulla diffusione della serie, evitando frammentazioni tra piattaforme diverse.

Leggi anche:
Netflix compra Warner Bros: 82 miliardi anche per HBO, HBO Max e l'universo ...
HBO Max debutta in Italia: cosa cambia per gli utenti Sky/Now
Bending Spoons pronta a "mangiarsi" AOL per 1,4 miliardi di dollari
Oltre 200 film in DVD sono ormai illeggibili

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Warner Bros, film interi a disposizione tramite YouTube
Sony cancella centinaia di show dalle librerie digitali degli utenti
Netflix, l'abbonamento con la pubblicità non darà accesso all'intero catalogo

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è la politica della tua azienda nei confronti dei dispositivi mobili dei dipendenti? Bring Your Own Device oppure Corporate Owned, Personally Enabled?
BYOD
COPE
Non c'è una policy dominante, dipende dagli utenti
Non lo so
Non lavoro in un'azienda

Mostra i risultati (1061 voti)
Febbraio 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 febbraio
2026
Spotify, niente codice scritto da umani da dicembre
2024
Da Nvidia un chatbot con IA che si installa sul Pc
2022
Windows 11, il primo vero aggiornamento blocca le stampanti
2021
Vendere o comprare una casa online all'asta (senza Tribunale)
2019
L'Intelligenza Artificiale che sa scrivere delle fake news convincenti
2018
Fbi, Cia e Nsa: Non usate gli smartphone di Huawei e Zte
2017
Il sito per stalkerare chiunque su Facebook
2016
Gmail ti avvisa se i tuoi contatti usano posta elettronica non sicura
2015
I 10 cambiamenti nel mondo dei domini nel 2014
2014
TIM Unlimited, senza limiti (o quasi) per le linee fisse
2013
Giustiziere attacca siti pirata con ripetuti DDoS
2012
Il MIUR scambia il pecorino per una posa hard
2011
Licenziati e puniti per commenti su Facebook
2010
In prova: T-Fumo, la sigaretta che fa bene ai polmoni
2009
Steve Ballmer dà il via al Mobile World Congress di Barcellona
2008
Lg presenta i nuovi Flatron L7WT
2006
Banda larga gratis a Milano
2005
Vicina la beta di Internet Explorer 7
2004
Inizia l'attacco ai sistemi Microsoft
2002
Grosso colpo ai danni di Samsung
Olimpo Informatico


 
web metrics