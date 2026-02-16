Babylon 5 arriva gratis su YouTube

Warner Bros rilancia la serie con un rilascio settimanale.

Con una mossa piuttosto sorprendente, Warner Bros ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente su YouTube gli episodi di Babylon 5, nota e apprezzata serie fantascientifica degli anni '90 creata da J. Michael Straczynski, proprio mentre la serie sta lasciando le altre piattaforme di streaming gratuite. Il trasferimento coincide infatti con la rimozione della serie da Tubi, dove gli utenti avevano ricevuto notifiche che annunciavano la scomparsa di tutte le cinque stagioni a partire dal 10 febbraio 2026. La scelta di spostare la disponibilità su YouTube sembra orientata a mantenere un canale di accesso gratuito, ma all'interno di un ecosistema più controllato e con un pubblico potenzialmente più ampio.

Il caricamento degli episodi - disponibili soltanto in inglese - è iniziato con The Gathering (La riunione), il film pilota che introduce l'ambientazione della stazione spaziale Babylon 5 nel 2257. Questo pilot funge da base narrativa per l'intera serie, presentando le principali razze aliene, le tensioni politiche e il ruolo della stazione come punto di equilibrio in un contesto galattico instabile. Dopo il pilot, Warner Bros. Discovery ha proseguito con la pubblicazione degli episodi successivi della prima stagione, con alcune imprecisioni: al momento, oltre al pilota, sono pubblicati gli episodi dal primo al quarto, eccetto il secondo. La numerazione seguita non rispetta quella originale, come si può vedere consultando l'elenco pubblicato su Wikipedia. In attesa della correzione dell'errore, la strategia prevede un rilascio settimanale, con un episodio pubblicato ogni sette giorni, mantenendo così un appuntamento fisso per gli spettatori, come per la messa in onda originale.

L'iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per Babylon 5, alimentato anche da discussioni su possibili reboot e progetti collegati. La serie, nota per la sua struttura narrativa orizzontale e per l'uso pionieristico della CGI televisiva, continua ad avere parecchi fan che seguono con attenzione ogni novità. La scelta di YouTube come piattaforma di distribuzione permette peraltro di raggiungere un pubblico globale senza barriere di accesso, sfruttando un modello basato sulla monetizzazione tramite annunci. Questo approccio consente a Warner Bros Discovery di mantenere un controllo diretto sulla diffusione della serie, evitando frammentazioni tra piattaforme diverse.