Warner Bros, film interi a disposizione tramite YouTube

Non è un atto di pirateria: lo studio ha deciso di metterli a disposizione gratuitamente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-02-2025]

Non si è fatta pubblicità e la mossa è quantomeno sorprendente ma, nel corso dell'ultimo mese, Warner Bros ha messo a disposizione gratuitamente su YouTube oltre 30 film completi, presi dal proprio catalogo.

I film sono distribuiti su cinque diversi canali YouTube ma si possono trovare quasi tutti in una specifica raccolta, che però non è accessibile dall'Italia: per poterla vedere è necessaria una VPN, o almeno un proxy che inganni YouTube facendogli credere che l'utente si trovi negli USA.

La collezione è piuttosto variegata: si spazia da titoli che, anche se non sono dei capolavori, sono quantomeno dignitosi come Gli Ammutinati del Bounty, a titoli che certo probabilmente è meglio dimenticare come il film di Dungeons & Dragons del 2000.

L'elemento più strano dell'intera vicenda è naturalmente il fatto che tutti questi film, che - al di là dei loro meriti artistici e del successo ottenuto - costituiscono una proprietà intellettuale di Warner Bros. Essa si è sempre dimostrata molto protettiva nei confronti dei propri diritti ed è come minimo curioso che questi titoli siano accessibili senza una forma di controllo, a parte le restrizioni geografiche, che però sono facilmente superabili.

L'ipotesi più probabile in circolazione prende in considerazione il fatto che tutti questi film non hanno trovato una collocazione presso alcuno dei vari servizi di streaming esistenti. In altre parole, nessuno li vuole; WB avrebbe quindi deciso di ridare loro un po' di visibilità in questo modo.