Zoom sfida le suite Office con nuove app per documenti, presentazioni e fogli di calcolo

Zoom ha annunciato l'introduzione di una suite completa di applicazioni per la produttività basate sull'intelligenza artificiale, comprendente Zoom Docs, Zoom Sheets e Zoom Slides. L'annuncio è stato accompagnato dalla presentazione di una serie di funzionalità agentiche integrate in Zoom Workplace, progettate per automatizzare attività complesse e orchestrare flussi di lavoro.

La nuova suite di produttività è stata sviluppata per operare nativamente all'interno dell'ambiente Zoom, sfruttando un modello di IA in grado di generare contenuti, riassumere documenti, creare presentazioni e analizzare fogli di calcolo. Le applicazioni sono state progettate per funzionare in modo collaborativo, con editing simultaneo e strumenti di automazione che consentono di trasformare input testuali in documenti strutturati o presentazioni complete. Le app saranno disponibili inizialmente in anteprima nel corso della primavera.

Parallelamente, Zoom ha presentato un'estensione della propria piattaforma di AI agentica denominata AI Companion 3.0, che introduce la possibilità di creare agenti personalizzati in grado di eseguire compiti autonomi. Questi agenti possono interagire con applicazioni interne ed esterne, gestire richieste complesse, recuperare informazioni e completare attività senza intervento umano diretto. La piattaforma è stata progettata per integrarsi con Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat e Zoom Contact Center.

La piattaforma agentica è stata presentata come un sistema in grado di orchestrare flussi di lavoro complessi, collegando applicazioni aziendali e servizi esterni. Gli agenti possono essere configurati per eseguire sequenze di operazioni, come la raccolta di dati, la compilazione di report o la gestione di ticket di assistenza. La capacità di ragionamento e memoria dichiarata consente agli agenti di adattarsi al contesto e completare attività che richiedono più passaggi.

La suite Zoom Docs è stata progettata per integrarsi con i flussi di lavoro esistenti, consentendo l'importazione di documenti da piattaforme esterne e la conversione automatica dei contenuti. Zoom Sheets introduce funzionalità di analisi assistita, con suggerimenti generati dall'IA per la creazione di formule e grafici. Zoom Slides permette di generare presentazioni a partire da testi o documenti, con layout e contenuti proposti automaticamente. Zoom ha sottolineato che la nuova suite non è pensata come un semplice complemento alle riunioni, ma come un ambiente di lavoro completo, in grado di sostituire strumenti tradizionali di produttività.

Le prossime fasi prevedono l'estensione delle funzionalità agentiche a un numero maggiore di applicazioni e l'introduzione di strumenti per sviluppatori, che potranno creare agenti personalizzati e integrarli con sistemi aziendali esistenti. Ulteriori aggiornamenti saranno rilasciati nel corso dell'anno, con l'obiettivo di consolidare la piattaforma come alternativa completa alle suite di produttività tradizionali.