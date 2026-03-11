Contratti luce e gas attivati senza consenso: la guida per difendersi



arera guida consumatori
Foto di Avinash Shet.

ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha pubblicato una nuova guida operativa e una serie di video informativi per aiutare i consumatori a riconoscere e contrastare l'attivazione di contratti di energia non richiesti, un fenomeno in crescita legato soprattutto a pratiche commerciali aggressive - quando non poco chiare - da parte di call center e operatori porta a porta. La guida fornisce istruzioni dettagliate su come verificare la legittimità delle comunicazioni commerciali, distinguendo tra operatori autorizzati e soggetti che si presentano impropriamente «per conto dell'Autorità».

ARERA ricorda che nessun operatore può imporre un cambio di contratto senza un consenso esplicito e documentato. La guida spiega come controllare eventuali richieste di switching tramite il Portale Consumi e come verificare la presenza di pratiche sospette, come comunicazioni che annunciano aumenti imminenti o fantomatiche offerte «valide solo oggi». Il materiale informativo include un video (che riportiamo in fondo all'articolo) dedicato ai call center aggressivi, che illustra i comportamenti tipici degli operatori scorretti: pressioni psicologiche, informazioni incomplete, richieste di dati personali non necessari e tentativi di ottenere conferme vocali da utilizzare come prova contrattuale. Il video mostra anche come interrompere correttamente la chiamata e quali elementi non devono mai essere comunicati.

La guida ARERA indica in modo preciso anche i passaggi da seguire per annullare un contratto non richiesto. Tra questi, l'invio immediato di una dichiarazione di disconoscimento al fornitore, la richiesta di rientro al precedente operatore e la conservazione di eventuali registrazioni o documenti ricevuti. Viene inoltre chiarito che il consumatore non è tenuto a pagare alcun costo per il ripristino della situazione precedente. Un capitolo è poi dedicato agli strumenti di tutela già disponibili, come il Registro Pubblico delle Opposizioni, che consente di limitare le chiamate commerciali indesiderate, e il Servizio Conciliazione, che permette di risolvere controversie senza ricorrere a procedure legali. ARERA sottolinea l'importanza di utilizzare questi strumenti per ridurre l'esposizione alle pratiche scorrette.

Non mancano le indicazioni su come riconoscere eventuali tentativi di spoofing telefonico, una tecnica che consente di falsificare il numero chiamante. Vengono spiegati i segnali che possono indicare una chiamata fraudolenta e le modalità per segnalarla alle autorità competenti. La campagna informativa è rivolta sia alle famiglie sia alle imprese, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui diritti dei consumatori e sulle procedure corrette di attivazione dei contratti. ARERA evidenzia che la trasparenza delle offerte e la corretta informazione sono elementi essenziali per il funzionamento del mercato libero dell'energia.

L'Autorità prevede di pubblicare ulteriori contenuti nei prossimi mesi, con aggiornamenti sulle procedure di tutela e sulle evoluzioni normative.

