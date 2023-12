Elettricità, la fine del mercato tutelato slitta a luglio 2024

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-12-2023] Commenti (1)

È slittata al primo di luglio del prossimo anno la fine del mercato tutelato (per i clienti non vulnerabili) per quanto riguarda l'energia elettrica, che in origine doveva verificarsi con il mese di gennaio 2024.

L'annuncio è stato dato dall'Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che motiva la decisione affermando che è stata presa «per assicurare uno svolgimento coerente del processo del 'fine tutela' per i clienti domestici non vulnerabili di elettricità».

Chi attualmente si trova ancora in regime di maggior tutela e non ha fatto la propria scelta per quanto riguarda il fornitore di elettricità del mercato libero ha qualche mese in più per pensarci.

Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, invece, la fine del mercato tutelato è stata confermata per gennaio 2024.

Chi, entro i termini indicati, non avesse ancora scelto un nuovo fornitore verrà passato al Servizio di Tutele Graduali, che provvederà a indicare un fornitore adatta in base a quelli attivi nella zona di residenza.

Di questa situazione non è particolarmente soddisfatto il Codacons, il quale ritiene che avere due date differenti per la cessazione dei servizi a maggior tutela di gas ed elettricità crei confusione negli utenti, i quali «potrebbero a firmare contratti con condizioni economiche svantaggiose, ritrovandosi bollette più salate».

«Per questo» - spiega Carlo Renzi, presidente del Codacons, all'agenza Adnkronos - «riteniamo necessario unificare la fine del regime a maggior tutela sia per il gas che per la luce, scegliendo una data unica e avviando una campagna informativa capillare per aiutare i consumatori in questo delicato passaggio che potrebbe essere tutt'altro che indolore per le tasche degli italiani».

Il sito dell'Arera - che, al momento in cui scriviamo, non è stato ancora aggiornato con la nuova scadenza - fornisce tutte le informazioni necessarie per questo tema e rimanda al Portale Offerte chi volesse un aiuto per identificare l'offerta più adeguata alle sue necessità.