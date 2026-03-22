Android, Google chiarisce le regole per il nuovo sideloading e gli sviluppatori certificati



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-03-2026]

android sideloading
Foto di Adrien.

Google sta introducendo alcune modifiche importanti al sideloading in Android, ossia alla possibilità di installare applicazioni senza passare dal Play Store. Le novità cambiano in modo significativo le procedure di installazione delle app provenienti da sviluppatori non verificati, introducendo controlli aggiuntivi, un percorso avanzato dedicato agli utenti esperti e un obbligo generalizzato di verifica dell'identità per chi distribuisce software. Le nuove regole stanno entrando in vigore progressivamente, con l'obiettivo dichiarato di ridurre i rischi legati a malware, truffe e installazioni forzate.

La prima novità è stata resa nota lo scorso agosto, quando è stato annunciato che ogni sviluppatore deve completare un processo di verifica dell'identità prima di poter distribuire applicazioni tramite canali alternativi al Play Store. Questa misura si applica sia agli store di terze parti sia al sideloading diretto tramite file APK, uniformando i requisiti di sicurezza tra i diversi canali di distribuzione.

Con un nuovo post sul blog degli sviluppatori, ora Google spiega che dal prossimo settembre sarà introdotto un "flusso avanzato" dedicato ai power user, che consentirà l'installazione di app provenienti da sviluppatori non certificati. Questo percorso richiede una serie di passaggi aggiuntivi, tra cui la conferma esplicita dei rischi, la revisione delle autorizzazioni richieste dall'app e l'attivazione temporanea di una modalità specifica all'interno delle impostazioni di sicurezza del dispositivo. Una delle novità più rilevanti è l'introduzione di un periodo di attesa obbligatorio di 24 ore prima di poter abilitare in modo stabile l'installazione da sviluppatori non verificati. Questa misura è stata progettata per contrastare tecniche di social engineering e pressioni psicologiche che possano spingere gli utenti a installare rapidamente app potenzialmente dannose. L'attesa non si applica agli sviluppatori verificati, che potranno continuare a distribuire app tramite store alternativi senza ulteriori ritardi.

Il nuovo sistema prevede inoltre controlli automatici più severi sulle app installate tramite sideloading, con scansioni di sicurezza aggiuntive e un monitoraggio continuo delle autorizzazioni sensibili. Google ha spiegato che queste misure sono state introdotte per ridurre la diffusione di malware che sfrutta canali non ufficiali, un fenomeno in crescita secondo i dati interni condivisi nel blog tecnico. La procedura aggiornata richiede anche che l'utente attivi la modalità sviluppatore prima di poter accedere al flusso avanzato. Già presente in versioni precedenti di Android, questo requisito diventa ora parte integrante del processo di sicurezza, con notifiche più chiare e istruzioni dettagliate per evitare attivazioni involontarie.

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Il nuovo modello di sideloading è stato progettato per mantenere in qualche modo l'apertura storica della piattaforma Android, ma con un livello di protezione più elevato. Google ha dichiarato che l'obiettivo è bilanciare la libertà degli utenti esperti con la necessità di proteggere la maggioranza degli utenti da installazioni rischiose, senza eliminare la possibilità di utilizzare app provenienti da fonti esterne. Le modifiche si inseriscono peraltro in un contesto più ampio di rafforzamento della sicurezza del sistema operativo, che include anche nuove API per la gestione delle autorizzazioni, controlli più severi sulle app in background e un miglioramento dei sistemi di rilevamento delle attività sospette. Il sideloading rimane disponibile, ma diventa un'operazione più strutturata e meno immediata rispetto al passato.

Gli sviluppatori dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti mentre verranno attivati progressivamente: la prossima date è settembre 2026, quando la necessità di essere registrati come sviluppatori certificati sarà obbligatoria nei primi mercati di test, ossia Brasile, Indonesia, Singapore e Tailandia. Nei mesi successivi, il criterio sarà esteso al resto del mondo.

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