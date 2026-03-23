Opera GX arriva su Linux con tutte le funzioni e completo controllo delle risorse

Il browser per i gamer consente di limitare l'uso di CPU, RAM e rete.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-03-2026] Commenti

Immagine: Opera

Opera GX è ora disponibile nativamente su Linux, portando per la prima volta sulla piattaforma l'intero set di funzionalità del browser orientato al gaming. Il rilascio a quanto pare risponde a una richiesta costante da parte della comunità, che da anni sollecitava una versione ufficiale compatibile con le principali distribuzioni Linux. Il browser mantiene tutte le caratteristiche già presenti nelle versioni Windows e macOS, incluse le funzioni di controllo delle risorse, le integrazioni con servizi dedicati ai gamer e le opzioni avanzate di personalizzazione.

Tra le funzionalità principali figura GX Control, un pannello che consente di limitare in modo granulare l'uso di CPU, RAM e rete da parte del browser. Questo strumento è progettato per evitare che il browser interferisca con le prestazioni dei giochi o delle applicazioni ad alto carico. Opera GX integra inoltre una VPN gratuita, un sistema di blocco degli annunci e una sidebar con accesso diretto a Twitch e Discord. Queste integrazioni permettono di monitorare stream e chat senza cambiare scheda, riducendo il numero di processi attivi e migliorando la continuità dell'esperienza di gioco.

Secondo a quanto ha dichiarato Opera stessa, la richiesta di una versione Linux aveva raggiunto un livello tale da diventare una priorità. Le community su Reddit, Discord e vari forum dedicati avevano più volte sollecitato il rilascio, evidenziando l'assenza di un browser ottimizzato per il gaming nel panorama Linux. Opera GX, che dal 2019 ha superato i 34 milioni di utenti attivi, nella versione per il sistema del pinguino supporta le stesse opzioni di personalizzazione estetica presenti altrove, incluse le animazioni GX, i temi dinamici e le impostazioni avanzate per l'interfaccia. Questi elementi sono stati ottimizzati per funzionare correttamente con i principali ambienti desktop, come GNOME, KDE Plasma e XFCE.

Il browser è già disponibile nei repository ufficiali di Opera e può essere installato tramite pacchetti DEB o RPM. Gli sviluppatori hanno confermato che il supporto sarà continuo e che gli aggiornamenti seguiranno lo stesso ciclo delle versioni per Windows e macOS, garantendo parità funzionale nel tempo.