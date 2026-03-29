Debutta Samsung Browser per Windows

Continuità Galaxy e IA avanzata, ma non in Italia.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-03-2026]

samsung browser windows
Immagine: Samsung

Dopo una fase sperimentale svoltasi negli scorsi mesi, Samsung ha rilasciato ufficialmente il suo browser - finora presente soltanto sui dispositivi Galaxy - in versione per Windows e introducendo, nei Paesi supportati, l'intelligenza artificiale agentica sviluppata in collaborazione con Perplexity. In Italia al momento le funzionalità IA non sono disponibili, mentre il browser può essere installato liberamente su Windows 10 e Windows 11.

Il software è basato su Chromium, scelta che garantisce compatibilità con gli standard web moderni e prestazioni comparabili ai principali browser concorrenti. Al primo avvio viene proposta l'importazione dei dati da altri browser installati, semplificando la migrazione di preferiti, password e cronologia. L'accesso con Samsung Account abilita la sincronizzazione bidirezionale con smartphone e tablet Galaxy, permettendo di riprendere la navigazione dal punto in cui era stata interrotta su un altro dispositivo. La continuità tra mobile e desktop è infatti uno dei pilastri del progetto. Il browser consente di aprire sul PC la stessa pagina visualizzata sul telefono, senza dover ricostruire manualmente le sessioni. Questa funzione richiede un Samsung Account aggiornato e, in alcuni casi, l'installazione di servizi aggiuntivi come Samsung Continuity Service o Galaxy Connect.

L'integrazione con Samsung Pass permette poi di utilizzare su Windows le credenziali salvate su smartphone, incluse password, indirizzi e dati di pagamento. Le informazioni vengono archiviate in modo cifrato e sincronizzate tra i dispositivi, riducendo la necessità di gestire estensioni o servizi di terze parti. Il browser include inoltre un sistema anti‑tracking e una modalità scura forzata, applicabile anche ai siti che non la supportano nativamente. La novità più rilevante riguarda però l'introduzione dell'IA agentica. Samsung ha integrato un assistente basato su Perplexity, progettato per comprendere il contenuto della pagina visualizzata, il contesto delle schede aperte e le richieste formulate in linguaggio naturale. L'assistente può generare riassunti, traduzioni, itinerari di viaggio basati sui contenuti della pagina e suggerimenti contestuali senza richiedere il passaggio a servizi esterni.

L'IA è in grado di analizzare anche contenuti multimediali. Il browser può individuare automaticamente i momenti salienti di un video e avviare la riproduzione direttamente nel punto rilevante, evitando la ricerca manuale. Questa capacità si estende anche alla cronologia, che può essere interrogata tramite descrizioni in linguaggio naturale anziché parole chiave. Tutto ciò può anche essere bellissimo, ma le funzionalità IA non sono disponibili ovunque. Al momento risultano attive solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud, mentre in Europa, Italia inclusa, la versione Windows del browser non integra ancora l'assistente agentico. Le limitazioni dipendono sia dalle normative locali sia da una distribuzione graduale delle funzioni.

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Dal punto di vista dell'interfaccia, Samsung ha mantenuto una coerenza visiva con la One UI vista su smartphone e tablet, pur adattandosi all'ambiente Windows. La gestione delle schede, i menu e la disposizione degli elementi richiamano l'esperienza mobile, riducendo la curva di apprendimento per gli utenti Galaxy. I primi test indicano un consumo di risorse leggermente superiore rispetto a Edge, ma con prestazioni complessivamente fluide. Il browser è disponibile gratuitamente tramite Microsoft Store e tramite download diretto dal sito di Samsung. La compatibilità è garantita per Windows 10 (versione 1809 o superiore) e Windows 11. La versione attuale vuol rappresentare il primo passo verso un'integrazione più ampia dell'ecosistema Galaxy nel mondo desktop, con l'obiettivo dichiarato di estendere progressivamente le funzioni IA e la continuità tra dispositivi.

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Commenti all'articolo (1)

{odin}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-3-2026 18:17
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