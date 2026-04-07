Netflix lancia Playground: giochi per bambini senza pubblicità, disponibili anche offline



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-04-2026]

netflix playground
Immagine: Netflix

Netflix ha lanciato Playground, una nuova applicazione dedicata ai bambini fino a otto anni che offre una libreria di giochi interattivi senza pubblicità, senza acquisti in‑app e inclusa in tutti gli abbonamenti esistenti. L'app è già disponibile in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Filippine, e dovrebbe raggiungere il resto del mondo il 28 aprile. Playground è progettata per funzionare su smartphone e tablet, richiedendo semplicemente l'accesso con le credenziali Netflix. Una volta installata, consente di giocare anche offline, caratteristica pensata per l'uso in viaggio o in situazioni con connettività limitata.

L'app raccoglie in un unico ambiente giochi basati su nomi molto popolari tra i più piccoli, come Peppa Pig, Sesame Street, StoryBots, Dr. Seuss, Bad Dinosaurs e altri personaggi già presenti nel catalogo streaming. Ogni gioco - afferma Netflix - è progettato per «stimolare creatività, coordinazione e capacità cognitive» attraverso attività semplici e immediate. Tra i titoli disponibili al lancio figurano minigiochi creativi, puzzle, memory, attività musicali e giochi di causa‑effetto. Alcuni esempi includono la cura dei porcellini d'India con Peppa Pig, il memory con Elmo e Big Bird, le attività artistiche con StoryBots e un racing game ispirato a Bad Dinosaurs.

Playground nasce come evoluzione della strategia di Netflix nel settore gaming, iniziata nel 2021 ma caratterizzata da risultati inferiori alle aspettative. L'azienda ha successivamente chiuso alcuni studi interni per concentrare gli investimenti su progetti più mirati, tra cui questa nuova piattaforma dedicata esclusivamente ai bambini. Secondo John Derderian, vicepresidente della divisione Kids & Family, l'obiettivo è creare un ambiente in cui i bambini possano "entrare" nelle loro storie preferite e interagire con i personaggi, trasformando l'esperienza da passiva a partecipativa. L'app rappresenta un'estensione dell'ecosistema narrativo già presente nel catalogo streaming.

La piattaforma è stata progettata per garantire un elevato livello di sicurezza: nessuna pubblicità, nessun contenuto sponsorizzato, nessuna microtransazione e un controllo totale da parte dei genitori. L'assenza di elementi commerciali riduce il rischio di esposizione a contenuti inappropriati o acquisti accidentali. Playground include anche strumenti per la gestione dello spazio di archiviazione: l'app mostra quanto occupano i giochi installati e permette di rimuovere facilmente quelli non più utilizzati. Questa funzione è pensata per dispositivi con memoria limitata, tipici dell'uso familiare.

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Il lancio dell'app si inserisce in un ampliamento più ampio dell'offerta per bambini, che comprende nuove serie prescolari come Young MacDonald e il rinnovo di titoli già presenti come Trash Truck e The Creature Cases. L'obiettivo è rafforzare la presenza nel segmento family, uno dei più strategici per la fidelizzazione degli abbonati. La scelta di creare un'app separata rispetto ai giochi già presenti nell'app principale risponde alla necessità di offrire un ambiente più controllato e immediato, con giochi "istantaneamente giocabili", superando una delle criticità che aveva limitato l'adozione dei giochi Netflix negli anni precedenti.

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