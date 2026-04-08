Linux elimina il supporto ai processori 486

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-04-2026] Commenti

Il kernel Linux si prepara a rimuovere definitivamente il supporto ai processori Intel 80486, una decisione che entrerà in vigore con la versione 7.1 e che renderà impossibile compilare nuove build compatibili con questa architettura. La scelta arriva dopo anni di discussioni interne (doveva già essere implementata con il kernel 6.15, ma poi è stata rinviata) e riflette la volontà dei manutentori di eliminare quel codice legacy che richiede tempo di manutenzione senza offrire benefici reali all'ecosistema moderno.

Il processore 486, introdotto nel 1989 e sostituito dal Pentium nel 1993, è stato ufficialmente dismesso da Intel nel 2007. Nonostante ciò, il kernel Linux ha continuato a supportarlo per decenni, grazie alla filosofia di ampia retrocompatibilità che caratterizza il progetto. Tuttavia, i manutentori sottolineano che mantenere attivo questo supporto comporta costi tecnici non più giustificabili. La patch principale che apporta questo cambiamento, scritta da Ingo Molnar, rimuove le opzioni di configurazione CONFIG_M486SX, CONFIG_M486 e CONFIG_MELAN dal sistema Kconfig. Ciò significa che non sarà più possibile generare immagini del kernel ottimizzate per CPU 486 o compatibili, come i Cyrix 5×86 o gli AMD Am5x86. Ulteriori rimozioni del codice specifico seguiranno nelle versioni successive.

Molnar spiega che l'architettura x86‑32 contiene numerosi meccanismi di emulazione hardware necessari solo per CPU molto vecchie, e che questa compatibilità introduce complessità e problemi che richiedono tempo per essere risolti. Tempo che, secondo i manutentori, potrebbe essere investito in funzionalità più rilevanti per gli utenti attuali. Linus Torvalds aveva già espresso nel 2022 la sua posizione, affermando che non esiste «alcuna ragione reale per sprecare un solo secondo di sviluppo» su problemi legati al 486. La rimozione del supporto è quindi il risultato di un processo iniziato anni fa e ora giunto alla fase operativa.

La decisione rappresenta il primo caso di eliminazione di un'intera famiglia di CPU dal kernel dai tempi della rimozione del supporto ai processori Intel 80386, avvenuta nel 2013 con la versione 3.8. Anche allora Molnar fu tra i promotori del cambiamento, sottolineando la necessità di ridurre il debito tecnico accumulato. Il supporto al 486 è ormai irrilevante per le distribuzioni moderne: nessuna delle principali distribuzioni Linux mantiene ancora immagini compatibili con questa architettura, e gli utenti che utilizzano hardware così datato sono considerati estremamente rari. Per loro l'unica opzione sarà continuare a utilizzare kernel LTS precedenti.

Il processo di rimozione è iniziato con l'inserimento della patch nella branch tip/x86/platform, in vista della finestra di merge della versione 7.1. Una volta approvata, il kernel non potrà più essere configurato per supportare CPU prive delle istruzioni CMPXCHG8B e Time Stamp Counter, assenti nei 486 e in alcuni derivati 586. La comunità Linux riconosce che la scelta ha un costo «nostalgico», come osservato da Molnar, ma l'impatto pratico è considerato minimo. La maggior parte dei sistemi 486 sopravvissuti è ormai utilizzata come hardware da collezione o per scopi sperimentali, e non come piattaforme operative.