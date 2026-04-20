Windows 11 in tilt dopo l'aggiornamento di aprile

Riavii infiniti e problemi con BitLocker.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-04-2026] Commenti

L'aggiornamento cumulativo KB5083769 rilasciato da Microsoft nel Patch Tuesday di aprile sta causando gravi malfunzionamenti su un numero crescente di sistemi Windows 11: le segnalazioni riguardano blocchi all'avvio, cicli di ripristino infiniti e richieste inattese della chiave di recupero BitLocker. Lo schema è ricorrente: prima del blocco definitivo, lo schermo mostra artefatti grafici o mosaici di pixel distorti, seguiti dalla schermata blu che invita al ripristino del sistema. Da quel momento, il PC entra in un ciclo continuo di riavvii e tentativi falliti di riparazione automatica, impedendo l'accesso all'ambiente desktop. Questo comportamento è stato osservato su sistemi HP Pavilion 590‑p0044 con CPU AMD Ryzen 5 2600 e GPU NVIDIA GTX 1080 Ti, ma anche su desktop Dell, indicando che il problema non è limitato a un singolo produttore.

Microsoft non ha ancora fornito una spiegazione definitiva, ma alcune analisi tecniche suggeriscono che l'aggiornamento possa aver corrotto componenti critici del processo di avvio, con particolare impatto su sistemi basati su architettura AMD. La corruzione dei file necessari al caricamento del kernel e dei driver video spiegherebbe la comparsa degli artefatti grafici e l'impossibilità di completare la fase di boot.

Parallelamente al problema del "death loop", l'aggiornamento KB5083769 introduce un secondo malfunzionamento: su alcuni sistemi Windows 11 25H2 viene richiesta la chiave di ripristino BitLocker al primo riavvio dopo l'installazione. Microsoft ha confermato il bug, collegandolo a una specifica configurazione dei criteri di gruppo relativi alla validazione TPM per firmware UEFI. Se il sistema utilizza binding PCR non compatibili con il nuovo Windows Boot Manager firmato nel 2023, BitLocker interpreta la modifica come un potenziale rischio di integrità e attiva la modalità di recupero.

Il problema di BitLocker non riguarda i dispositivi consumer, ma colpisce soprattutto sistemi aziendali con criteri di sicurezza avanzati. Microsoft ha indicato due soluzioni temporanee: rimuovere la configurazione del criterio di gruppo che forza l'uso di PCR7 oppure applicare un Known Issue Rollback richiesto tramite il supporto aziendale. Entrambe le soluzioni devono essere applicate prima dell'installazione dell'aggiornamento per evitare la richiesta della chiave di recupero.

Alcuni utenti hanno riportato che l'installazione dell'aggiornamento richiede più riavvii del previsto, in alcuni casi fino a quattro, probabilmente a causa di un aggiornamento parallelo del .NET Framework distribuito nello stesso giorno. Microsoft sta analizzando le segnalazioni, ma non ha ancora confermato se si tratti di un bug o di un comportamento previsto. Le discussioni sui forum di supporto Microsoft mostrano che in diversi casi è possibile recuperare il sistema disinstallando l'aggiornamento tramite l'ambiente di ripristino, anche se non sempre l'operazione va a buon fine. Alcuni utenti hanno segnalato che l'Ambiente di Ripristino stesso risulta corrotto, impedendo l'accesso agli strumenti di riparazione.

Il Patch Tuesday di aprile include anche miglioramenti relativi a Secure Boot, SMB, Desktop Remoto e correzioni per la funzione Ripristina questo PC, ma tali novità sono passate in secondo piano a causa della gravità dei malfunzionamenti riscontrati. Microsoft sta raccogliendo feedback e analizzando i log forniti dagli utenti per individuare la causa esatta del problema. Nel frattempo le raccomandazioni più diffuse restano l'accesso al Recovery Environment, il tentativo di disinstallazione dell'aggiornamento e, nei casi più complessi, il ripristino da un punto di ripristino precedente o la reinstallazione locale del sistema.