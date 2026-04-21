ASRock lancia le DDR 5 economiche

HUDIMM dimezza la banda per ridurre i costi.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2026]

hudimm ddr5 asrock
Immagine: Asrock

ASRock ha introdotto un nuovo tipo di memoria DDR5 denominato HUDIMM, progettato per ridurre significativamente i costi dei moduli grazie a sacrifici importanti sul fronte delle prestazioni, dovuti all'adozione di un'architettura a singolo sottocanale da 32 bit. La soluzione nasce come risposta diretta all'aumento dei prezzi della DRAM, spinti dalla crescente domanda dei data center e dei carichi AI, che ha reso la memoria DDR5 sempre più costosa.

I moduli HUDIMM adottano una configurazione con un solo sottocanale attivo, a differenza dei moduli DDR5 tradizionali che utilizzano due sottocanali da 32 bit ciascuno. Questa scelta consente di dimezzare il numero di chip DRAM necessari su ogni modulo, riducendo sia la densità sia la larghezza di banda disponibile. ASRock descrive la tecnologia come una soluzione pensata per quanti necessitano di configurazioni a basso costo senza rinunciare alla compatibilità con le piattaforme moderne.

Questo standard è stato sviluppato in collaborazione con Intel e TeamGroup. Intel ha confermato il supporto ai moduli HUDIMM sulle schede madri basate sui chipset delle serie 600, 700 e 800, definendo la tecnologia una risposta necessaria alle condizioni attuali del mercato della memoria. L'azienda ha sottolineato che HUDIMM permette di mantenere i vantaggi strutturali della piattaforma DDR5, pur offrendo un punto di ingresso economico per i sistemi desktop. ASRock ha annunciato che il supporto ai moduli HUDIMM è già disponibile tramite aggiornamenti BIOS per le proprie schede madri compatibili. La tecnologia è inoltre estesa al formato HSODIMM, destinato ai sistemi compatti come la serie DeskMini, che potrà utilizzare moduli DDR5 a singolo sottocanale in configurazioni a basso consumo e ridotto ingombro.

La riduzione della larghezza di banda è il principale compromesso tecnico dei moduli HUDIMM. Tuttavia, ASRock evidenzia che la possibilità di combinare moduli HUDIMM e UDIMM tradizionali consente configurazioni ibride con tre sottocanali complessivi, ottenendo in alcuni casi una banda superiore rispetto a un singolo modulo DDR5 standard. Questa caratteristica è stata mostrata in test interni, dove una configurazione 8 GB HUDIMM + 16 GB UDIMM ha superato in banda un modulo singolo da 24 GB.

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Il contesto di mercato in cui nasce HUDIMM è caratterizzato da un forte aumento dei prezzi della DRAM, dovuto alla priorità data dai produttori ai settori enterprise, cloud e IA; la domanda di chip per data center ha assorbito gran parte della produzione, lasciando il mercato consumer con disponibilità ridotta e costi elevati. HUDIMM si propone come soluzione temporanea per mantenere accessibili le piattaforme DDR5 durante questa fase di squilibrio. TeamGroup, partner nella produzione dei primi moduli HUDIMM, ha confermato che la riduzione del numero di chip per modulo consente un abbattimento significativo dei costi di produzione. L'azienda ha dichiarato che la tecnologia è stata sviluppata specificamente per rispondere alla domanda crescente di moduli economici, soprattutto nei mercati emergenti e nei sistemi desktop entry‑level.

ASRock ha inoltre evidenziato che l'adozione del singolo sottocanale rende i moduli HUDIMM particolarmente adatti a sistemi che non richiedono prestazioni elevate, come PC da ufficio, postazioni multimediali o configurazioni destinate all'uso quotidiano. L'obiettivo è offrire un'alternativa sostenibile ai moduli DDR5 tradizionali, mantenendo la compatibilità con le piattaforme più recenti. La tecnologia non è priva di limitazioni: la riduzione della banda e della densità rende i moduli HUDIMM inadatti a carichi pesanti come gaming avanzato, workstation o applicazioni ad alta intensità di memoria. Tuttavia, ASRock sostiene che la soluzione rappresenta un compromesso accettabile per gli utenti che privilegiano il costo rispetto alle prestazioni.

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Commenti all'articolo (1)

{crab}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
21-4-2026 14:52
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