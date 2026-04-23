Sanità digitale: ChatGPT for Clinicians, per medici e farmacisti

Il modello offre strumenti avanzati e innovativi, senza costi.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-04-2026]

chatgpt for clinicians
Foto di Ani Kolleshi.

OpenAI ha presentato ChatGPT for Clinicians, una versione del suo modello progettata specificamente per supportare il lavoro clinico quotidiano, offrendo gratuitamente agli operatori sanitari statunitensi strumenti avanzati per documentazione, ricerca medica e consulti. Il lancio rappresenta un ampliamento della strategia sanitaria dell'azienda, che negli ultimi mesi ha introdotto soluzioni dedicate sia ai pazienti - come ChatGPT Salute - sia alle strutture ospedaliere.

ChatGPT for Clinicians è disponibile senza costi per medici, infermieri specializzati, assistanti e farmacisti verificati. L'accesso richiede un processo di verifica dell'identità professionale, basato sui registri sanitari statunitensi. OpenAI ha dichiarato che l'obiettivo è ridurre il carico amministrativo che grava sul personale sanitario, in un contesto in cui la domanda di assistenza continua a crescere. Il sistema integra modelli ottimizzati per l'ambito medico, capaci di gestire attività come la redazione di note cliniche, la generazione di lettere per gli specialisti, la preparazione di istruzioni per i pazienti e la compilazione di documentazione per autorizzazioni preventive. Le conversazioni non vengono utilizzate per addestrare i modelli e possono essere gestite con opzioni di sicurezza avanzate, inclusa l'autenticazione multifattore.

Una delle funzioni principali è il motore di ricerca clinico, che fornisce risposte in tempo reale basate su milioni di fonti peer reviewed. Questa funzione è progettata per accelerare la consultazione di linee guida, studi clinici e letteratura scientifica, riducendo il tempo necessario per reperire informazioni aggiornate. Il lancio include anche HealthBench Professional, un benchmark aperto che valuta le prestazioni dei modelli su compiti clinici reali in tre categorie: consulto, scrittura e documentazione, e ricerca medica. Il benchmark è stato sviluppato con la collaborazione di centinaia di clinici e si basa su rubriche create da medici per misurare sicurezza, accuratezza e aderenza alle linee guida.

Secondo i dati riportati da OpenAI, l'adozione dell'IA in ambito clinico è in forte crescita: un sondaggio dell'American Medical Association del 2026 indica che il 72% dei medici statunitensi utilizza strumenti di intelligenza artificiale nella pratica quotidiana, rispetto al 48% dell'anno precedente. OpenAI afferma che milioni di clinici nel mondo impiegano già ChatGPT per attività di consulto, documentazione e ricerca. ChatGPT for Clinicians si colloca quindi come livello intermedio nella strategia sanitaria di OpenAI, tra ChatGPT Salute - destinato ai pazienti - e ChatGPT for Healthcare, la soluzione enterprise per ospedali e grandi organizzazioni.

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Lo strumento è stato sviluppato con il contributo di oltre 260 medici provenienti da 60 Paesi e con l'analisi di più di 700.000 risposte modello su casi clinici reali. OpenAI sottolinea che l'obiettivo non è sostituire il giudizio medico, ma fornire un supporto operativo affidabile e verificabile. Le funzionalità includono anche strumenti avanzati per la ricerca bibliografica, con possibilità di specificare fonti preferite e generare report completi con citazioni. L'accesso internazionale verrà esteso progressivamente attraverso il Better Evidence Network, con priorità ai Paesi che dispongono di sistemi di verifica professionale compatibili. L'azienda ritiene che l'iniziativa possa accelerare l'adozione dell'IA nei flussi clinici, migliorando efficienza e qualità dell'assistenza.

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