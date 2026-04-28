Click Communicator reinterpreta l'eredità di BlackBerry in chiave moderna

Offre tastiera fisica sensibile al tocco, ricarica wireless e Android 16.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-04-2026] Commenti

Immagine: Clicks

C'è ancora spazio nel mercato degli smartphone di oggi per un dispositivo che assomiglia a un BlackBerry? Clicks pensa di sì e per questo ha creato Communicator, che nasce come smartphone compatto con tastiera fisica integrata, progettato proprio per riportare sul mercato un'esperienza d'uso simile a quella dei telefoni BlackBerry, ma aggiornata all'ecosistema Android moderno. Il design richiama volutamente i terminali QWERTY degli anni d'oro della messaggistica mobile, grazie anche al coinvolgimento di Joseph Hofer, designer responsabile di modelli emblematici di RIM come Bold 9000, Bold 9900, Q10 e Passport. Secondo quanto dichiarato dai fondatori di Clicks, l'obiettivo è creare un dispositivo orientato alla comunicazione, offrendo un'alternativa ai telefoni touch generalisti, spesso percepiti come dispersivi.

Il Clicks Communicator) arriverà sul mercato entro la fine dell'anno; la roadmap prevede la presentazione di prototipi funzionanti, la fase di certificazione e l'avvio della produzione nel quarto trimestre. Il dispositivo è stato concepito come strumento di lavoro e di messaggistica, con un'interfaccia semplificata e un focus sulla digitazione fisica. Il telefono utilizza un display AMOLED da 4,03 pollici e una tastiera QWERTY sensibile al tocco, capace di riconoscere gesture per lo scorrimento. Il tasto spazio integra un sensore di impronte digitali, mentre un pulsante laterale dedicato consente l'attivazione immediata della dettatura vocale. La tastiera è stata progettata per offrire un feedback tattile simile ai modelli BlackBerry, con tasti scolpiti e corsa breve.

Il sistema operativo è Android 16, personalizzato tramite una collaborazione con Niagara Launcher. L'interfaccia privilegia la gestione dei messaggi, con un hub dedicato che aggrega comunicazioni da più app e permette azioni rapide tramite scorciatoie da tastiera. L'approccio software mira a ridurre le distrazioni tipiche degli smartphone moderni, concentrando l'attenzione sulle attività essenziali. Le altre specifiche tecniche includono una fotocamera posteriore da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, una fotocamera frontale da 24 megapixel e una batteria da 4.000 mAh al silicio‑carbonio con ricarica wireless Qi2 e USB‑C. Il dispositivo supporta 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e jack audio da 3,5 mm. La memoria interna è di 256 GB, espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

Il Communicator integra il sistema Signal LED, un indicatore luminoso configurabile per notifiche personalizzate. La scocca supporta cover intercambiabili e sarà possibile scegliere il layout della tastiera al momento dell'ordine. Il peso è di circa 170 grammi, con uno spessore di 12 millimetri, mantenendo un'ergonomia pensata per l'uso prolungato. Il progetto è stato sviluppato dopo numerosi prototipi fisici e test ergonomici. I fondatori hanno dichiarato di aver scelto questo form factor per offrire un'alternativa concreta agli smartphone touch, puntando su precisione, produttività e riduzione delle distrazioni. L'ispirazione BlackBerry è intenzionale, ma il dispositivo non vuole essere un clone: l'obiettivo è reinterpretare l'idea di «telefono per comunicare» in chiave moderna.

Secondo i comunicati ufficiali, maggio sarà dedicato alla presentazione dell'esperienza software, mentre giugno vedrà i primi prototipi funzionanti. Il terzo trimestre sarà riservato ai test di certificazione e alla selezione delle configurazioni da parte degli utenti che hanno effettuato la prenotazione. La produzione inizierà nel quarto trimestre del 2026, con spedizioni prioritarie per i clienti che hanno prenotato il dispositivo. Il prezzo di listino è fissato a 499 dollari, con sconti riservati ai preordini.