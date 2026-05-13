Equo compenso, la Corte UE dà ragione all'Italia: Meta dovrà pagare gli editori

Meta perde il ricorso contro AGCOM: le piattaforme devono pagare gli editori quando usano online le loro pubblicazioni.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2026]

agcom meta equo compenso ue
Foto di Roman Kraft.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso presentato da Meta contro l'AGCOM, confermando la piena legittimità del sistema italiano sull'equo compenso agli editori per l'utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. La sentenza stabilisce che gli Stati membri possono imporre alle piattaforme digitali l'obbligo di remunerare gli editori quando ne utilizzano contenuti protetti, purché il compenso rappresenti il corrispettivo dell'autorizzazione concessa.

Il caso nasce dal ricorso presentato da Meta al TAR del Lazio contro la delibera AGCOM che, nel 2023, aveva definito i criteri per determinare l'equo compenso dovuto dagli intermediari digitali agli editori. Meta sosteneva che la normativa italiana fosse incompatibile con la direttiva europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e con la libertà d'impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La Corte ha invece ritenuto che il quadro normativo nazionale sia coerente con il diritto europeo. I giudici hanno chiarito che gli editori devono restare liberi di concedere l'utilizzo delle proprie pubblicazioni anche gratuitamente, oppure di negarlo del tutto. La remunerazione diventa obbligatoria solo quando l'editore autorizza l'uso dei contenuti e la piattaforma ne beneficia economicamente. Questo principio, secondo la Corte, non limita la libertà d'impresa, ma ristabilisce un equilibrio in un mercato caratterizzato da forte asimmetria contrattuale tra editori e grandi piattaforme.

La sentenza conferma inoltre la legittimità degli obblighi imposti alle piattaforme: avviare trattative in buona fede, fornire agli editori i dati necessari per calcolare il compenso e non penalizzare la visibilità dei contenuti durante le negoziazioni. Pur incidendo sulla libertà d'impresa, tali obblighi sono considerati giustificati perché funzionali alla tutela del pluralismo informativo e della proprietà intellettuale. La Corte ha anche riconosciuto la compatibilità con il diritto UE del ruolo attribuito ad AGCOM nella definizione dei criteri economici e nella risoluzione delle controversie. Secondo i giudici, gli Stati membri possono affidare poteri regolatori a un'autorità indipendente quando esiste un forte squilibrio contrattuale tra le parti, come nel caso dei rapporti tra editori e piattaforme digitali.

In una nota Meta ha dichiarato di accogliere «con favore la conferma da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che l'articolo 15 costituisce un diritto esclusivo e che non prevede alcun pagamento da parte dei provider quando questi non utilizzano pubblicazioni giornalistiche», aggiungendo che esaminerà la decisione e collaborerà nei successivi passaggi giudiziari in Italia. La sentenza rappresenta un passaggio decisivo nell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva DSM, introdotto per riequilibrare i rapporti economici tra editori e piattaforme che sfruttano contenuti giornalistici tramite indicizzazione, aggregazione e anteprime. La Corte ha ricordato che l'evoluzione tecnologica ha ridotto drasticamente i ricavi della stampa, mettendo a rischio la sostenibilità del settore e il suo ruolo nelle società democratiche.

Proposte di lettura:
AGCOM segnala Google alla Commissione UE: AI Overviews sotto esame per il Digita...
Titoli inventati dall'IA nei risultati Google: l'esperimento che riscriv...
Google AI Mode sotto esame: AGCOM prepara una segnalazione alla UE
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta ...

La decisione è stata accolta con soddisfazione dagli editori italiani, che hanno definito la sentenza un riconoscimento della validità del percorso intrapreso per tutelare l'informazione professionale nell'ecosistema digitale. La FIEG ha auspicato che i principi affermati dalla Corte trovino ora piena applicazione nelle trattative con le piattaforme. Il pronunciamento della Corte di Giustizia rafforza quindi il modello italiano, confermandone la compatibilità con il diritto europeo e consolidando il ruolo dell'AGCOM come autorità di riferimento nelle negoziazioni tra editori e piattaforme. La controversia tornerà ora davanti ai giudici italiani, che dovranno applicare i principi stabiliti a livello europeo.

Spunti di approfondimento:
Microsoft pagherà gli editori per i contenuti usati dalle IA: nasce il Publ...
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa &#...
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cl...
La IA di Google "fa calare il traffico" ai siti web: parte la denuncia alla Comm...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Meta e SIAE, salta l'accordo: via la musica italiana da Facebook e Instagram

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
I cartelli di avviso inducono gli automobilisti a manovre di emergenza, frenando di colpo per poi accelerare nuovamente una volta passato l'autovelox. È allo studio un progetto di rimuovere tutte le segnalazioni anche da app e navigatori: sei d'accordo?
Sì, le strade saranno più sicure
No, servirà solo ad aumentare le multe

Mostra i risultati (2762 voti)
Maggio 2026
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
n. 4106 del 05-05-2026
Ubuntu spinge sull'IA e divide gli utenti
n. 4105 del 01-05-2026
Disastro PocketOS: l'agente IA cancella database e backup in pochi secondi senza supervisione
Aprile 2026
n. 4104 del 29-04-2026
Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
n. 4101 del 22-04-2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
n. 4098 del 15-04-2026
Verbatim e I-O Data puntano sul Blu-ray: rinasce un mercato dato per morto
n. 4097 del 13-04-2026
La Francia abbandona Windows
n. 4096 del 09-04-2026
Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali
n. 4095 del 07-04-2026
Attività sessuali, persone svestite o alla toilette, carte di credito
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 13 maggio
2026
Digg fallisce e rinasce: da clone di Reddit ad aggregatore di notizie sulla IA
2025
Gli hard disk in ceramica praticamente indistruttibili di Western Digital
2024
USA, la tempesta solare ferma i trattori
2023
Google Chrome dirà addio al lucchetto da settembre
2022
Crollo dei Bitcoin, El Salvador a rischio default
2021
Tesla non accetterà più pagamenti in Bitcoin
2020
Se la spia fa la maglia, la maglia fa la spia
2019
Bug in Chrome impedisce di cancellare la cronologia
2018
Google Drive cambia faccia per allinearsi a Gmail
2017
Il keylogger nascosto nei portatili di HP
2016
CryptXXX torna a colpire e non c'è antidoto che tenga
2015
Wind e 3 Italia, fusione in vista
2014
Il treno che va a 2.900 km/h
2013
Lo strano caso della resurrezione di Demonoid
2012
La polaroid che pubblica su Instagram
2011
Biodiesel dalle patatine fritte
2010
L'e-paper a colori di Fujitsu diventa più brillante
2009
Il meglio del forum "Connettività"
2008
Il rootkit che si nasconde grazie alla Cpu
2006
Guida HijackThis parte 5
2005
Il gestore allergico alla concorrenza
2004
Il futuro degli hard disk è nel mercato consumer
2003
Ocurréncia di bellachioma
2002
Guerre Stellari già online prima che al cinema
2001
L'incubo immobiliare di San Francisco
Olimpo Informatico


 
web metrics