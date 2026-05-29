Meta lancia gli abbonamenti Plus

Nuove funzioni a pagamento su Instagram, Facebook e WhatsApp



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-05-2026]

meta piani pagamento
Foto di Brett Jordan.

Meta ha annunciato globale dei nuovi abbonamenti a pagamento per Instagram, Facebook e WhatsApp, introducendo un modello strutturato di servizi premium destinato agli utenti, ai creatori di contenuti, alle aziende e agli utilizzatori dei sistemi di intelligenza artificiale della piattaforma. L'annuncio segna un cambiamento significativo nella strategia del gruppo, che affianca al modello pubblicitario tradizionale una serie di piani a pagamento con funzionalità aggiuntive e capacità avanzate di personalizzazione.

I piani consumer includono Instagram Plus e Facebook Plus, entrambi al costo di 3,99 dollari al mese, e WhatsApp Plus, proposto a 2,99 dollari al mese. Questi abbonamenti offrono funzioni aggiuntive come personalizzazione del profilo, reazioni avanzate, strumenti per la gestione delle Storie e opzioni di visibilità non disponibili nelle versioni gratuite. Gli utenti possono, ad esempio, vedere quante volte una Storia è stata rivista, creare liste di pubblico illimitate, estendere la durata delle Storie oltre le 24 ore e visualizzare contenuti altrui senza apparire nella lista degli spettatori. WhatsApp Plus introduce invece temi personalizzati, suonerie dedicate, un numero maggiore di chat fissate e adesivi premium. Le funzioni aggiuntive sono orientate alla personalizzazione dell'esperienza di messaggistica e alla gestione avanzata delle conversazioni.

Parallelamente, Meta ha presentato Meta One, un nuovo contenitore che riunisce tutte le offerte in abbonamento dell'ecosistema. Meta One comprende piani dedicati ai creatori di contenuti, alle aziende e agli utenti che necessitano di capacità avanzate di intelligenza artificiale. Il piano Meta One Essential, a 14,99 dollari al mese, include badge verificato, protezione contro l'impersonificazione, analisi avanzate e strumenti per collegare profili e contenuti. Per i professionisti che richiedono strumenti più avanzati, Meta propone Meta One Advanced, a 49,99 dollari al mese, che aggiunge funzioni come ranking migliorato nei motori di ricerca interni, notifiche sull'uso dei contenuti da parte di terzi e inviti automatici al follow per gli utenti che interagiscono con i contenuti.

Meta ha inoltre annunciato due piani specifici per l'intelligenza artificiale: Meta One Plus (7,99 dollari al mese) e Meta One Premium (19,99 dollari al mese). Questi piani sbloccano capacità di calcolo superiori, funzioni di ragionamento avanzato e strumenti di generazione di immagini e video. Il piano Premium offre livelli più elevati di elaborazione per attività complesse che richiedono un ragionamento più profondo. I test per questi piani inizieranno in mercati selezionati come Singapore, Guatemala e Bolivia. È stata inoltre avviata la sperimentazione di nuove funzioni IA integrate nelle piattaforme social, tra cui strumenti di creazione video basati su Meta AI, raccolti nella sezione denominata Vibes. Questi strumenti consentono agli utenti premium di generare clip tramite modelli generativi, posizionandosi come alternativa a soluzioni concorrenti non disponibili in alcune regioni.

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Meta spiega inoltre che i nuovi abbonamenti non sostituiscono il programma Meta Verified, che rimane focalizzato sulla verifica dell'identità, sulla protezione contro l'impersonificazione e sul supporto prioritario. Le due linee di prodotti coesisteranno, con Meta One orientato alle funzionalità e Meta Verified alla sicurezza e alla gestione dell'identità.

La strategia degli abbonamenti risponde alla necessità di diversificare le entrate in un contesto di saturazione del mercato e di crescente pressione normativa. Meta mira a ridurre la dipendenza dalla pubblicità e a offrire servizi premium a un pubblico disposto a pagare per funzionalità avanzate, strumenti professionali e capacità IA potenziate. L'attivazione globale è già iniziata e proseguirà nei prossimi mesi, con ulteriori piani e funzionalità in arrivo, e il chiarimento degli ultimi dubbi: al momento in cui scriviamo, per esempio, non sono ancora stati annunciati i prezzi specifici per l'Italia. Naomi Gleit, responsabile prodotto di Meta, ha dichiarato che i nuovi abbonamenti rappresentano «solo l'inizio, con molto più valore in arrivo»:l'offerta continuerà a espandersi in base ai feedback degli utenti e alle esigenze dei diversi segmenti.

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