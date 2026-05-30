L'IA di Anthropic arriva a Milano e attira 65 miliardi di investimenti



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-05-2026]

anthropic milano
Foto di Pedro Sanz.

Anthropic ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Milano e, quasi in contemporanea, la chiusura di un round di finanziamento da 65 miliardi di dollari che porta la valutazione dell'azienda a 965 miliardi. Le due notizie segnano un'espansione significativa della presenza europea della società e confermano la crescita della domanda globale per i modelli Claude, sempre più integrati nelle attività operative di grandi imprese e sviluppatori. L'ufficio di Milano sarà il sesto centro europeo dell'azienda, dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. Il team locale lavorerà con aziende italiane e con la comunità di sviluppatori per supportare l'adozione di Claude in ambito industriale, finanziario, sanitario ed energetico. La sede sarà guidata da Thomas Remy, responsabile per l'Europa meridionale, e collaborerà con realtà come Generali, Unipol, Angelini Pharma, Bracco, Enel e Pirelli, già coinvolte in progetti basati sui modelli dell'azienda.

Anthropic ha evidenziato che l'Italia rappresenta un mercato particolarmente ricettivo alle tecnologie "di frontiera". Durante la Milano Design Week, l'azienda ha organizzato un workshop con Alcova Milano per mostrare come Claude possa integrarsi nei flussi di lavoro dei designer industriali e degli studi creativi. Anche startup e aziende tecnologiche italiane hanno adottato rapidamente i modelli dell'azienda: Satispay racconta di aver ridotto una roadmap di 18 mesi a sette proprio grazie alla IA di Anthropic, mentre Bending Spoons utilizza Claude Code per la maggior parte delle modifiche al proprio codice. L'apertura dell'ufficio arriva in un momento in cui il dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale è particolarmente attivo in Italia. L'annuncio segue la pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas, la prima dedicata all'AI, alla cui presentazione è intervenuto il co‑fondatore di Anthropic Chris Olah. Nel suo intervento, Olah ha affermato che «le domande su come l'IA trasformi lavoro, conoscenza e creatività non possono essere affrontate solo dal settore tecnologico», invitando istituzioni, società civile e mondo accademico a partecipare alla definizione delle regole.

Il momento pare particolarmente positivo per Anthropic: la chiusura dell'ultima campagna di finanziamenti ha permesso di raccogliere 65 miliardi di dollari da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital. Il finanziamento servirà ad ampliare la capacità computazionale, sostenere la ricerca sulla sicurezza e l'interpretabilità e scalare i prodotti destinati ai clienti enterprise. Secondo i dati forniti, il fatturato ha superato i 47 miliardi di dollari all'inizio di maggio, con un'adozione crescente dei modelli Claude in settori come finanza, energia, logistica e servizi professionali. Il CFO Krishna Rao ha dichiarato che «Claude è sempre più indispensabile per la nostra comunità globale di clienti» e che il nuovo capitale permetterà di «rispondere alla domanda storica che stiamo registrando e rimanere al fronte della ricerca».

Il round include anche 15 miliardi di dollari di investimenti precedentemente impegnati da soggetti come Amazon, oltre a partnership strategiche con Micron, Samsung e SK hynix per garantire l'accesso a memoria, spazio di archiviazione e chip. Anthropic ha inoltre firmato accordi per cinque gigawatt di nuova capacità con Amazon, cinque gigawatt di TPU di nuova generazione con Google e Broadcom, e accesso a GPU tramite SpaceX nei cluster Colossus 1 e 2. L'espansione in Italia si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento europeo. Anthropic considera il mercato continentale un punto chiave per la collaborazione con governi, istituzioni culturali e grandi gruppi industriali. L'ufficio di Milano avrà anche un ruolo nel dialogo sulle politiche di sicurezza dell'IA, contribuendo alle discussioni in corso a livello nazionale ed europeo.

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Con l'apertura della sede milanese e il nuovo finanziamento, Anthropic rafforza quindi la propria posizione nel mercato globale dell'intelligenza artificiale, puntando a espandere l'uso di Claude in contesti produttivi, creativi e istituzionali. L'Italia diventa così uno dei poli europei della strategia dell'azienda, con un ruolo diretto nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie di frontiera.

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