Huawei, i primi desktop HarmonyOS arrivano a settembre



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-06-2026]

harmonyos desktop
Foto di Jimmy Wu.

Huawei presenterà i suoi primi PC desktop con HarmonyOS a settembre, segnando l'ingresso ufficiale del sistema operativo proprietario nel segmento dei computer fissi dopo i notebook lanciati nei mesi precedenti. L'annuncio è stato confermato durante la Huawei Developer Conference 2026, con la presentazione della roadmap per il debutto commerciale e l'avvio dei test previsti tra luglio e agosto.

La nuova linea di desktop rappresenta un'estensione della strategia di indipendenza tecnologica avviata da Huawei dopo le restrizioni statunitensi. HarmonyOS, nato come fork di Android, ha progressivamente abbandonato ogni componente legato all'ecosistema Google, fino a diventare un sistema operativo completamente autonomo nella versione NEXT. Lo stesso percorso è stato intrapreso nel settore PC, dove Huawei ha già introdotto notebook basati su HarmonyOS in configurazioni consumer e business. Zhu Dongdong, presidente della divisione Tablet e PC, ha dichiarato che «I desktop commerciali con HarmonyOS saranno lanciati ufficialmente a settembre», confermando che i test preliminari per le aziende inizieranno nelle settimane precedenti. L'obiettivo è permettere alle organizzazioni di valutare l'integrazione del sistema operativo nei propri ambienti IT prima della distribuzione su larga scala.

Il desktop in arrivo a settembre sarà infatti orientato principalmente al settore enterprise. Secondo le informazioni disponibili, il sistema includerà un chip di sicurezza integrato sulla scheda madre e strumenti di distribuzione a latenza zero per facilitare la gestione remota da parte dei reparti IT. La piattaforma HarmonyOS Office, presentata durante la conferenza, definisce l'ecosistema software destinato ai PC commerciali. L'interfaccia del sistema operativo per desktop differisce da quella dei notebook consumer e sarà ulteriormente modificata per semplificare l'esperienza d'uso in ambito professionale. Huawei ha confermato che la nuova versione del sistema includerà ottimizzazioni specifiche per la produttività e la gestione dei flussi di lavoro.

L'espansione nel settore PC rappresenta un passo strategico per Huawei, che mira a costruire un ambiente informatico completo e indipendente dai sistemi operativi occidentali. Le aziende cinesi stanno mostrando interesse verso soluzioni che garantiscano sovranità digitale e riducano la dipendenza da piattaforme esterne. HarmonyOS è progettato per rispondere a queste esigenze, offrendo un'architettura isolata e integrata con l'ecosistema hardware dell'azienda.

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Al momento non esistono indicazioni su un possibile lancio internazionale dei desktop HarmonyOS. L'azienda non ha comunicato piani per portare il sistema operativo al di fuori della Cina, e la nuova linea di PC rimarrà inizialmente confinata al mercato interno. Tuttavia, l'interesse globale verso alternative ai sistemi operativi dominanti potrebbe favorire future espansioni.

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