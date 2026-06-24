Oracle taglia 21.000 posti in un anno: ristrutturazione record

Adesso il focus è sull'IA.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2026]

oracle licenzia 21000 ia
Foto di Vitaly Gariev.

Oracle ha comunicato di aver ridotto la propria forza lavoro di oltre 21.000 dipendenti nell'ultimo anno fiscale, avendo quindi operato uno dei tagli più consistenti nella storia recente dell'azienda. La società ha chiuso l'anno fiscale con 103.000 dipendenti, contro i 124.000 dell'anno precedente. La riduzione è stata attribuita a un processo di ottimizzazione dei costi e a una revisione delle attività considerate non strategiche, con un impatto particolare sulle divisioni considerate "legacy" e sui servizi meno allineati alla nuova strategia di crescita.

La ristrutturazione si inserisce in un periodo di forte competizione nel settore cloud, dove Oracle sta investendo in infrastrutture dedicate all'IA e in collaborazioni con fornitori di modelli avanzati: «la riallocazione delle risorse è necessaria per sostenere la domanda crescente di servizi cloud e IA» ha fatto sapere Oracle, sottolineando che gli investimenti in datacenter e capacità computazionale continueranno nei prossimi anni. La riduzione del personale è avvenuta parallelamente a un incremento dei ricavi nei segmenti cloud infrastructure e cloud applications, che rappresentano ormai una quota crescente del fatturato complessivo.

I documenti regolamentari da cui sono state ricavate queste informazioni non forniscono dettagli specifici sulle singole aree colpite, ma indicano che la ristrutturazione continuerà anche nel prossimo anno fiscale. Oracle ha comunicato che ulteriori investimenti saranno destinati all'espansione del cloud computing e allo sviluppo di tecnologie per l'IA generativa, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione competitiva in un mercato in rapida evoluzione.

Articoli raccomandati:
Oracle licenzia 30.000 dipendenti via email
Pinterest licenzia il 15% del personale per lasciare spazio alla IA
WEF: in cinque anni la IA si prenderà il vostro lavoro
Mozilla Foundation licenzia il 30% dei dipendenti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Se Internet potesse migliorare la tua vita, che cosa vorresti?
Conoscere amici e comunicare
Risparmiare sugli acquisti
Innamorarti
Guadagnare tanti soldi
Imparare (lingue, culture, cucinare, suonare, ecc.)
Lavorare di meno
Altro

Mostra i risultati (3619 voti)
Giugno 2026
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, obbligatorio il pulsante su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 giugno
2026
Valve svela Steam Machine
2025
Milano, nuove regole per l'Area C: dal 2026 ticket obbligatorio anche sabato...
2024
Trappola professionale
2022
Campana a morto per Windows 8.1
2021
Un blackout informatico molto, molto canadese
2020
Windows 10, l'ultimo aggiornamento riavvia i Pc a forza
2019
Fusione TIM e Open Fiber, un'operazione senza alternative
2018
Il cantante che vuol creare un vero Wakanda con le criptovalute
2017
Stephen Hawking: per sopravvivere dobbiamo abbandonare la Terra
2016
Arriva il nuovo Kindle, più sottile e capiente
2015
Su Google Play Music la musica adesso è gratis
2014
Heartbleed è ancora là fuori. Come difendersi
2013
Le foto della super luna
2012
Occhiali a realtà aumentata per ipovedenti
2011
Le password delle Poste Italiane
2010
Il meglio del forum Dal processore al case
2009
Tarek Ben Ammar, il 191 è suo?
2008
Acer Aspire One
2006
Troppo poco trasparenti i gestori mobili
2005
Le Nazioni Unite e il digital divide
2003
I diritti dei clienti Adsl
2002
Un regolamento per la telefonia
2001
Open source: o con noi, o contro di noi
Olimpo Informatico


 
web metrics