Oracle taglia 21.000 posti in un anno: ristrutturazione record

Adesso il focus è sull'IA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2026] Commenti

Oracle ha comunicato di aver ridotto la propria forza lavoro di oltre 21.000 dipendenti nell'ultimo anno fiscale, avendo quindi operato uno dei tagli più consistenti nella storia recente dell'azienda. La società ha chiuso l'anno fiscale con 103.000 dipendenti, contro i 124.000 dell'anno precedente. La riduzione è stata attribuita a un processo di ottimizzazione dei costi e a una revisione delle attività considerate non strategiche, con un impatto particolare sulle divisioni considerate "legacy" e sui servizi meno allineati alla nuova strategia di crescita.

La ristrutturazione si inserisce in un periodo di forte competizione nel settore cloud, dove Oracle sta investendo in infrastrutture dedicate all'IA e in collaborazioni con fornitori di modelli avanzati: «la riallocazione delle risorse è necessaria per sostenere la domanda crescente di servizi cloud e IA» ha fatto sapere Oracle, sottolineando che gli investimenti in datacenter e capacità computazionale continueranno nei prossimi anni. La riduzione del personale è avvenuta parallelamente a un incremento dei ricavi nei segmenti cloud infrastructure e cloud applications, che rappresentano ormai una quota crescente del fatturato complessivo.

I documenti regolamentari da cui sono state ricavate queste informazioni non forniscono dettagli specifici sulle singole aree colpite, ma indicano che la ristrutturazione continuerà anche nel prossimo anno fiscale. Oracle ha comunicato che ulteriori investimenti saranno destinati all'espansione del cloud computing e allo sviluppo di tecnologie per l'IA generativa, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione competitiva in un mercato in rapida evoluzione.