Pacchi extra-UE più costosi: dazio europeo da luglio e tassa italiana a ottobre

E a novembre dovrebbe debuttare un'ulteriore tassa UE da 2 euro.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-06-2026]

dazi ue italia pacchi
Foto di PortCalls Asia.

Ormai ci siamo: dal 1 luglio entrerà in vigore nell'Unione Europea il nuovo dazio fisso di 3 euro per ogni spedizione extra‑UE di valore inferiore a 150 euro; a questo l'Italia aggiungerà un ulteriore contributo nazionale di 2 euro a partire dal 1 ottobre. La combinazione delle due misure porterà quindi entro la fine dell'anno a un costo aggiuntivo di 5 euro per pacco, con un impatto diretto sugli acquisti online provenienti da marketplace internazionali. Il dazio europeo da 3 euro è stato approvato per eliminare l'esenzione doganale che per anni ha riguardato i pacchi di basso valore. Secondo le stime ufficiali, nel 2024 sono entrati nel mercato unico 4,6 miliardi di pacchi sotto i 150 euro, oltre il 90% dei quali proveniente dalla Cina. L'UE ha spiegato che la misura è necessaria per ridurre l'onere amministrativo sulle dogane e per riequilibrare la concorrenza con i venditori europei, soggetti a IVA e normative più stringenti.

Il dazio europeo non si applica al pacco nel suo complesso, ma alle categorie merceologiche degli articoli contenuti. Se un pacco contiene prodotti appartenenti a categorie diverse, il "contributo" viene applicato più volte. Le linee guida europee chiariscono che, ad esempio, una maglietta e un orologio comportano un dazio totale di 6 euro, mentre cinque magliette della stessa categoria generano un dazio di 3 euro. Il contributo italiano da 2 euro, previsto dalla Legge di Bilancio 2026, è stato rinviato più volte e ora entrerà in vigore il 1 ottobre 2026. La misura riguarda i pacchi extra‑UE di valore dichiarato fino a 150 euro e nasce per coprire i costi amministrativi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Circolare ADM n. 4/2026 specifica che il contributo è classificato come onere amministrativo e non concorre alla base imponibile IVA.

Il rinvio della tassa italiana è stato deciso per evitare la sovrapposizione immediata con il dazio europeo. Senza il rinvio, dal 1° luglio si sarebbe verificato l'effetto "3+2", con un prelievo totale di 5 euro per spedizione. Il governo ha scelto di posticipare la misura nazionale per consentire agli operatori logistici di adeguare sistemi e procedure, evitando un impatto simultaneo sulle spedizioni. Secondo le associazioni del settore, la tassa italiana potrebbe spingere i marketplace extra‑UE a reindirizzare le spedizioni verso altri hub europei, con successivo trasporto su gomma verso l'Italia. Confetra ha avvertito che la misura potrebbe «provocare il crollo di almeno il 50% dei traffici merci e far perdere 25 milioni di euro allo Stato», evidenziando il rischio di una riduzione dei volumi gestiti direttamente dalle dogane italiane.

Il nuovo dazio europeo rappresenta uno dei primi passaggi della riforma doganale UE che entrerà pienamente in vigore nel 2028. La riforma prevede la creazione di un centro doganale digitale per l'e‑commerce e l'introduzione della Union Handling Fee, una ulteriore commissione di gestione doganale che dovrebbe essere applicata entro novembre 2026. L'importo non è ancora definito, ma alcune stime parlano di circa 2 euro per spedizione. Le piattaforme di e‑commerce internazionale - come Temu, Shein e AliExpress - saranno tra le più colpite dalle nuove misure. Il volume di pacchi di basso valore provenienti da questi marketplace è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, rendendo frequenti spedizioni di importo ridotto e ad alta frequenza. Le nuove regole mirano a ridurre l'uso improprio dei numeri IOSS e a contrastare pratiche che hanno favorito l'evasione dei dazi.

Per approfondire:
L'UE sanziona Temu per 200 milioni di euro
Cuffie sotto accusa: sostanze tossiche in quasi tutti i modelli in vendita
Addio esenzione doganale: il Consiglio UE approva il dazio da 3 euro sui piccoli...
UE, dazio fisso di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro: nel mirino Shein, Temu e ...

Per i consumatori, nel breve periodo il rinvio della tassa italiana evita l'aumento immediato dei costi. Dal 1 luglio si applicherà solo il dazio europeo da 3 euro, mentre il contributo nazionale entrerà in vigore dal 1 ottobre. La prospettiva di ulteriori commissioni europee entro fine anno potrebbe comunque portare il costo totale per spedizione fino a 7 euro, come si può facilmenta calcolare a partire da quanto abbiamo riportato. La questione resta aperta anche sul piano operativo. L'applicazione del contributo italiano richiede procedure chiare per la riscossione e per la gestione dei tracciati doganali H1 e H7. Gli operatori logistici e i marketplace dovranno adeguare i sistemi di dichiarazione e di calcolo dei contributi, mentre i consumatori dovranno prestare attenzione alle nuove regole per evitare sorprese sui costi finali degli acquisti online.

Proposte di lettura:
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di...
Shein e Temu sotto attacco: l'UE vuole i dazi sui pacchi economici spediti d...
Amazon Haul debutta in Italia: prodotti low-cost fino a 20 euro per competere co...
Multa doganale da 618 euro per una maglietta comprata su Temu: era merce contraf...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
eBay licenza 1.000 persone
Temu è un'app pericolosa?

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te Internet...
E' stata la pił importante innovazione tecnologica degli ultimi anni.
Ha reso le relazioni umane troppo impersonali.
Ha reso pił facile la vita di tutti i giorni.
E' stata un toccasana per l'economia mondiale.
E' riuscita a facilitare le relazioni umane.
Ha contribuito a confondere le identitą dei popoli.

Mostra i risultati (3045 voti)
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, obbligatorio il pulsante su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 29 giugno
2026
Sony cancella centinana di film dalle librerie PlayStation degli utenti
2024
Windows 11, riavvii infiniti dopo l'ultimo update
2023
Entrare nel BIOS da Windows, con un solo comando
2022
Tesla e la batteria che dura 100 anni
2021
Windows 11, il mio PC riuscirà a eseguirlo?
2020
Favicon sfruttate per rubare i dati delle carte di credito
2019
Il designer dell'iPhone (e dell'iMac) lascia Apple
2018
Usare la batteria dello smartphone per rubare i dati
2017
Il cannone laser che abbatte le zanzare
2016
In Svezia apre l'autostrada per veicoli elettrici
2015
Adobe Flash, aggiornamento d'emergenza
2014
Roaming traffico dati, dal 1 luglio costi dimezzati
2013
Firefox cambia logo
2012
Nuove tariffe per il roaming in Europa
2011
Attacco all'Agcom contro la censura del web
2010
Il meglio dal forum Enigmi e giochi matematici
2009
3 svela le tariffe per l'iPhone 3GS
2008
Il meglio del forum "Reti"
2007
Dipendenti Wind in lotta
2006
L'informatica alternativa di Codex Alpe Adria 2006
2005
Un workshop sull'open source
2004
Spettatori critici per i cellulari
2002
Nuovo protocollo per la VoIP
2001
Cisco (failing) System
Olimpo Informatico


 
web metrics