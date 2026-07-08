Satispay lancia le carte di debito in collaborazione con Mastercard

Ma solo nei piani a pagamento.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-07-2026] Commenti (1)

Immagine: Satispay

Satispay ha introdotto tre nuove carte di debito in partnership con Mastercard, segnando un passaggio rilevante verso un modello sempre più vicino ai servizi bancari tradizionali. Le carte, disponibili nei piani Red, Metal e Velvet, permettono pagamenti in tutto il mondo sul circuito Mastercard, zero commissioni di cambio sui pagamenti in valuta extra‑euro e prelievi gratuiti entro i massimali previsti. L'annuncio arriva mentre la piattaforma supera i 6,5 milioni di utenti e consolida la propria offerta finanziaria con IBAN, strumenti di risparmio e investimenti, e la possibilità di acquistare azioni ed ETF direttamente dall'app.

Le nuove carte rappresentano un'estensione del circuito proprietario di Satispay, che finora consentiva pagamenti solo presso gli esercenti convenzionati. Grazie alla collaborazione con Mastercard, gli utenti possono ora utilizzare Satispay ovunque il circuito sia accettato, ampliando significativamente la portata del servizio. Le carte saranno disponibili anche in formato digitale e integrabili nel wallet dell'app. La carta Red, inclusa nel piano a pagamento Satispay Plus, è una Mastercard Platinum in PVC riciclato. Offre punti raddoppiati, coperture assicurative sugli acquisti e condizioni agevolate su ricariche, risparmio e investimenti. Il piano Plus prevede un canone mensile di 3,99 euro e include prelievi gratuiti fino a 200 euro, zero commissioni di cambio fino a 3.200 euro e vantaggi aggiuntivi come ricariche istantanee gratuite e supporto prioritario.

La carta Metal è una Mastercard Debit World in metallo, pensata per chi viaggia frequentemente. Offre zero commissioni di cambio senza limiti, prelievi gratuiti fino a 400 euro, accesso scontato alle lounge aeroportuali e coperture assicurative estese. Il piano Metal ha un canone di 9,99 euro al mese e include ulteriori benefici come ricariche gratuite aggiuntive e coperture su auto e casa. La carta Velvet è la Mastercard World Elite, il livello più alto della gamma. Include lounge aeroportuali gratuite e illimitate, zero commissioni di cambio, massimali di prelievo più elevati e un pacchetto assicurativo completo che copre dispositivi elettronici e attività sportive. Il piano Velvet ha un canone mensile di 39,99 euro e offre ricariche illimitate e spese extra budget senza costi aggiuntivi.

Parallelamente al lancio delle carte, Satispay ha annunciato l'arrivo della possibilità di acquistare e vendere oltre mille tra azioni ed ETF direttamente dall'app. Il servizio, realizzato in collaborazione con Vanguard, consente investimenti anche in quote frazionate a partire da un euro, con una commissione fissa di 0,89 euro per operazione e piani ricorrenti gratuiti sugli ETF Vanguard selezionati. Secondo i dati diffusi, la sezione Investimenti conta già circa 500.000 utenti. L'introduzione di azioni ed ETF amplia ulteriormente l'offerta, che include già fondi comuni, salvadanaio remunerato e strumenti di risparmio. L'obiettivo dichiarato è rendere l'esperienza di investimento più accessibile, riducendo le barriere economiche e operative che spesso ostacolano i piccoli risparmiatori.

Alberto Dalmasso, co‑fondatore e CEO di Satispay, ha spiegato che la piattaforma sta costruendo «un unico spazio in cui gli utenti possono gestire il proprio denaro con semplicità, in totale libertà». Ha aggiunto che l'introduzione delle carte e dei servizi di investimento rappresenta un passo decisivo verso il banking, sostenuto da un recente aumento di capitale che ha rafforzato le basi della nuova fase di crescita. La crescita della piattaforma è confermata dai dati economici: Satispay ha raggiunto 120 milioni di euro di ricavi ricorrenti annualizzati, con una rete di 450.000 attività convenzionate. Negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta con IBAN, programmi fedeltà, servizi di welfare aziendale e soluzioni di pagamento dilazionato, costruendo un ecosistema finanziario integrato.

Il lancio delle carte di debito e dei servizi di investimento segna una trasformazione significativa per Satispay, che da app di pagamenti digitali si sta evolvendo in una piattaforma finanziaria completa. L'integrazione di pagamenti, risparmio, investimenti e ora carte di debito indica una strategia orientata a competere con operatori fintech internazionali e a offrire agli utenti un'esperienza bancaria integrata.