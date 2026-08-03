DuckDuck Go lancia gli anti-smart glass con autonomia infinita e modalità offline permanente

Sono dei normali occhiali da sole, con zero fotocamere e nessuna notifica.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2026] Commenti

DuckDuckGo si è lanciata nel settore degli occhiali; non in quello degli occhiali intelligenti, ma in quelli dei normalissimi occhiali: ha infatti messo in vendita un paio di occhiali da sole che non fanno assolutamente nulla di tecnologico e si limitano a proteggere gli occhi dal sole. Non si tratta di un effetto del caldo estivo: l'operazione si presenta come una risposta diretta alla proliferazione degli smart glass con fotocamere integrate, una sorta di critica verso quei dispositivi che possono registrare persone inconsapevoli. Il motore di ricerca ha costruito la propria immagine sulla tutela della privacy e ha scelto di estendere questo messaggio anche al settore degli occhiali smart, dove l'integrazione di videocamere e microfoni è diventata un elemento centrale. Ecco perché ha deciso di attirare l'attenzione sul problema proponendo in occhiali da sole tradizionali, privi di sensori, batterie o funzioni digitali, pensati come alternativa simbolica ai modelli che registrano contenuti senza che chi viene ripreso ne sia consapevole.

Gli occhiali vantano delle dettagliate specifiche tecniche: autonomia infinita, modalità offline permanente, assenza totale di notifiche e zero fotocamere. L'unico elemento distintivo è il logo DuckDuckGo sulle aste, che identifica il prodotto. «Nessuna fotocamera, nessun microfono, nessuna intelligenza artificiale, nessuna batteria, nessun componente elettronico di alcun tipo. Solo un paio di occhiali da sole neri opachi dal design raffinato con il logo DuckDuckGo lucido, progettati per bloccare il sole e non inviare mai dati al cloud» recita la descrizione. Grazie a queste soluzioni innovative, gli questi occhiali permettono di svolgere attività quotidiane senza che nessuno si domandi se stia venendo registrato, come camminare sulla spiaggia, parlare con amici o guardare ciò che si vuole, senza preoccuparsi di chi possa osservare a distanza.

La collaborazione con Knockaround ha permesso di realizzare un modello che mantiene la qualità tipica degli occhiali da sole commerciali, pur integrando il messaggio di DuckDuckGo. La comunicazione delle due aziende insiste sul fatto che la protezione della privacy può essere ottenuta anche attraverso scelte di design che evitano la complessità tecnologica. Il messaggio complessivo è che la privacy può essere preservata anche attraverso soluzioni semplici, prive di funzionalità digitali. DuckDuckGo e Knockaround hanno scelto di utilizzare un prodotto reale per veicolare una posizione chiara contro la normalizzazione della registrazione continua.