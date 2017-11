Prime Video, streaming, videogiochi e non solo

In prova: Amazon Fire Tv Stick - Basic Edition

Rispetto al Chromecast, con il quale abbiamo fatto un fugace paragone, il funzionamento del Fire TV Stick di Amazon è differente.

Se lo scopo della chiavetta di Google è collegare lo smartphone o il tablet con il televisore, lo Stick di Amazon è un dispositivo per così dire "indipendente", che si può paragonare a un media player.

A parte, naturalmente, un televisore e una connessione a Internet, non ha bisogno di altro per funzionare: come un decoder DVB-T preleva i contenuti dell'etere e li mostra sullo schermo del televisore, così il Fire TV Stick preleva i contenuti da Internet e li mostra a schermo.

Se i servizi disponibili fossero limitati soltanto a quelli di Prime Video, la sua utilità sarebbe piuttosto limitata.

La chiavetta permette invece di installare anche varie app e giochi sulla memoria interna da 8 Gbyte, scegliendo dal catalogo di Amazon (oltre 4.000 app), nel cui elenco spiccano Netflix, YouTube e Spotify ma anche software per lo streaming come Plex.

Ovviamente, per tutti i servizi che richiedono un canone è necessario fare un pagamento separato: l'accesso a Prime Video è garantito a tutti i clienti di Amazon Prime ma servizi come Netflix richiedono un'ulteriore sottoscrizione.

Tra le possibilità dello Stick non mancano nemmeno i videogame, a molti dei quali si può giocare usando il telecomando fornito in dotazione. Per utilizzare alcuni può essere invece necessario un controller wireless compatibile, da collegare via Bluetooth.

All'estero esiste il Fire TV Game Controller, ma in Italia ancora non è disponibile.

Anche se la pagina ufficiale su Amazon glissa in proposito, il sistema operativo che gestisce il Fire TV Stick è Android: è questo il motivo per cui è possibile installare le app del catalogo Amazon, ma anche app originariamente non previste.

Sebbene il suo debutto nel nostro Paese sia molto recente, in Rete già si trovano infatti diverse testimonianze di utenti che sono per esempio riusciti a installare il media player Kodi. Attenzione, però: eseguire operazioni ufficialmente non supportate, come installare app non presenti nel catalogo, secondo alcuni può essere considerato un modo per far decadere la garanzia.

Il telecomando in dotazione, il cui nome è Telecomando Fire TV, è un dispositivo basilare che usa il protocollo Bluetooth per collegarsi allo Stick.



È dotato di un pulsante circolare di navigazione che permette di spostarsi tra le voci dei menu e di controllare i giochi, al centro del quale c'è il pulsante Seleziona.

Vi sono poi, naturalmente, i pulsanti per gestire la riproduzione dei contenuti (play/pausa, indietro, avanti), più un pulsante Home, un pulsante Menu e un pulsante Indietro.

Si tratta di controlli assolutamente comuni che si trovano ormai su qualunque telecomando abbinato a televisori moderni, e che non causeranno certo confusione negli utenti.

Nel complesso il Fire TV Stick - Basic Edition si presenta come un prodotto piuttosto completo, considerato il fatto che i contenuti in Ultra HD sono tutt'ora molto rari e Alexa non è ancora supportato nel nostro Paese, più flessibile di concorrenti come Google Chromecast anche grazie al fatto di non dover dipendere dallo smartphone.

In breve, si potrebbe dire che trasforma ogni televisore (ma anche ogni monitor per Pc dotato di porta Hdmi) in una Smart Tv, garantendo l'accesso a un notevole mondo di app.

La memoria interna, di soli 8 Gbyte, e la poca Ram (1 Gbyte) limitano un po' le possibilità per chi cerchi qualcosa di più che un sistema semplice ed efficiente per gestire lo streaming e la visione di contenuti multimediali.

Il prezzo è interessante: nominalmente il Fire TV Stick è in vendita a 59,99 euro, ma per gli iscritti ad Amazon Prime (il cui canone annuale è di 19,99 euro) il prezzo è di 39,99 euro.

