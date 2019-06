OnePlus beccata a barare nello spot dello smartphone 6T

Quel bordo è in realtà molto più spesso.

Nonostante i suoi smartphone siano apprezzati dagli utenti, OnePlus sembra non riuscire a smettere di utilizzare alcuni trucchetti poco puliti per farli sembrare ancora migliori di quanto siano.

Nei primi mesi del 2017 l'azienda venne beccata a barare nei benchmark del modello OnePlus 3T e a quel punto, apparentemente pentita, ammise la pratica e promise che non l'avrebbe fatto più.

In effetti è rimasta fedele alla sua parola, ma in compenso ha cercato di abbellire la propria immagine in modo diverso: imbrogliando negli spot.

L'ultima pubblicità del modello OnePlus 6T (che riportiamo in coda all'articolo), infatti, mostra che lo smartphone ha dei bordi molto sottili, praticamente inesistenti, soprattutto nella porzione di video in cui si mostra un utente giocare a Fortnite. Il problema è che le foto raccontano una storia diversa.

Nel video bordo inferiore non c'è e anche l'indentatura (il notch) intorno all'obiettivo della fotocamera sembra aver subito una cura dimagrante; nelle immagini, invece, bordo e notch sono, per quanto ridotti, comunque ben visibili.

Al momento in cui scriviamo OnePlus non ha ancora commentato la vicenda, che rischia di diventare un nuovo motivo di imbarazzo per l'azienda.

Qui sotto, il video incriminato. Il momento con la dimostrazione di Fortnite si trova al minuto 0:43.