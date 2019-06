iPad Pro piegati, Apple risponde: ''Non è un difetto''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-12-2018] Commenti (9)

Da qualche giorni vari utenti Apple, appena entrati in possesso di un nuovo e fiammante iPad Pro, hanno iniziato a lamentarsi del fatto che il tablet si presentava piegato.

Attenzione: non si tratta di una riedizione del bendgate che colpì l'iPhone 6, in cui il dispositivo si piega durante l'uso.

Stando a quanto segnalato, gli iPad Pro sono arrivati già piegati: mostravano infatti una difficilmente ignorabile curvatura sin dall'apertura della confezione.

Inizialmente, Apple ha confermato l'esistenza del problema spiegando che si trattava di «un effetto collaterale del processo di produzione e [che] non dovrebbe peggiorare col tempo né avere conseguenze negative sulle prestazioni dell'iPad ammiraglio».

La piegatura - ha illustrato la Casa della Mela - si verifica quando le parti metalliche e plastiche dell'iPad si raffreddano e, a quanto pare, è qualcosa di inevitabile, tanto che Apple non lo considera un difetto.

Già questa posizione è strana per un'azienda che non fa altro che ricordare a tutti quanto sia importante l'attenzione alla qualità ma di recente Dan Riccio, vicepresidente responsabile della divisione Hardware engineering, è intervenuto personalmente per zittire le lamentele.

«Il design unibody corrisponde a o supera tutti gli elevati standard di qualità di Apple nel campo della progettazione e della produzione di precisione» ha affermato. «Abbiamo preparato un progetto curato e ogni parte del processo di produzione viene misurato e controllato accuratamente».

Si può indorare la pillola finché si vuole, ma a leggere queste righe viene da pensare che Riccio stia dicendo agli utenti di smetterla di lamentarsi, poiché l'iPad Pro - piegato - che hanno tra le mani è perfetto così com'è.

Riccio spiega poi che la tolleranza massima per le eventuali piegature negli iPad Pro è di 400 micron, ossia meno di mezzo millimetro, e che comunque ciò non ha alcuna influenza sul funzionamento del prodotto. Parafrasandolo, si può dire che secondo Riccio gli utenti stanno frignando per niente.

Sarà anche vero che una lievissima piegatura non influisce sul funzionamento, eppure un danno estetico rilevabile, per quanto ridotto, non può che macchiare l'immagine di perfezionisti che, fino a poco tempo fa, alla Apple sembravano avere tanto a cuore.