La mod che crea livelli di Doom con il Roomba

Chi non ha pagato l'assicurazione auto verr individuato grazie a una serie di controlli incrociati con videocamere stradali e dati del Ministero. Che cosa ne pensi? L'uso della tecnologia diventato troppo invadente. Ogni giorno ci viene sottratta un'ulteriore fetta di privacy. Ben vengano i controlli, se servono a diminuire le tasse (o i premi di assicurazione) di quelli che onestamente le pagano. Il provvedimento va a colpire soltanto i disperati, che con la crisi cercano di arrangiarsi. I veri evasori non si faranno certo acchiappare con questi mezzucci. Prima di tutto bisognerebbe abbassare i costi delle assicurazioni. Io non pago n l'assicurazione auto, n il canone Rai, n niente! Viaggio solo in autobus o in bicicletta, non mi riguarda.

Mostra i risultati (2164 voti)