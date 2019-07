La CPU Intel così potente che non sarà venduta, ma messa all'asta

Ha una velocità di clock massima di 5 GHz.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-01-2019] Commenti (3)

C'è chi dice che la seria concorrenza fatta da AMD con l'introduzione delle CPU Ryzen abbia spaventato Intel al punto da farle perdere la testa, ma è certo che il gigante di Santa Clara sa come far parlare di sé.

Dopo aver presentato il Core i9-9980XE - una CPU con 18 core e 36 thread, velocità di clock tra i 3.0 e i 4.5 GHz e TDP pari a 165 Watt, venduta alla bella cifra di 1.979 dollari (circa 1.700 euro) - Intel ha annunciato un processore ancora più potente e costoso.

Si chiama i9-9990XE, lavora a una velocità di clock tra i 4.0 e i 5.0 GHz, ha 14 core e 28 thread (meno del modello precedente, ma la velocità massima è superiore) e consuma 225 Watt.

Quanto può costare una mostruosità del genere? Tantissimo, così tanto che nemmeno Intel lo sa, o l'ha rivelato.

I piani dell'azienda infatti non prevedono la vendita attraverso i normali canali: invece, gli assemblatori che lo vorranno per i propri sistemi si affronteranno in un'asta online.

Sondaggio Qual è il componente del PC che aggiornerai per primo? Scheda Wi-Fi Mouse Tastiera Scheda audio Hard disk RAM Schermo Scheda video Processore Tutto il PC

Mostra i risultati (2550 voti)

Leggi i commenti (10)

Intel terrà un'asta ogni tre mesi, e in ognuna di esse verranno decretati tre vincitori scegliendo, naturalmente, le tre offerte maggiori. Gli altri assemblatori, rimasti a bocca asciutta, potranno ritentare 90 giorni dopo.

La trovata bizzarra dell'asta è probabilmente indice del fatto che Intel non prevede di riuscire a produrre un gran numero di questi processori: gli analisti parlano di poche centinaia di esemplari a trimestre.

Inoltre, a quanto pare Intel non offrirà alcuna garanzia sul chip, ma l'onere del supporto ricadrà unicamente vincitori della gara: immaginiamo che avranno degli ottimi motivi per desiderare assolutamente un processore che in certe condizioni può raggiungere i 5 GHz ed è fornito senza garanzia alcuna.