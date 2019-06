AMD, finalmente arrivano i driver ufficiali per i portatili con APU Ryzen

Le prestazioni migliorano sensibilmente.

Con il lancio dei processori Ryzen, AMD ha dimostrato di essere riuscita a colmare il divario con le generalmente più costose alternative marchiate Intel soprattutto per quanto riguarda le offerte di CPU con grafica integrata (di solito indicate come APU).

Ora, AMD ha corretto l'ultimo ma non secondario dettaglio che mancava alla sua strategia per affrontare ad armi pari l'eterna rivale: ha finalmente rilasciato i propri driver per le APU Ryzen con architettura Raven Ridge per portatili.

Per gli utenti comuni, ciò significa che i laptop con APU Ryzen non devono più fare affidamento sui driver, non ottimizzati, preparati dai vari produttori: ora ci sono quelli ufficiali preparati direttamente da AMD.

In pratica, grazie al rilascio odierno vengono finalmente corretti alcuni bug e, secondo quanto dichiarato AMD, le prestazioni dei videogiochi aumentano di circa il 10% rispetto a prima, con punte del 17% con i titoli di eSport.

I driver non sono distribuiti tramite Windows Update: devono essere scaricati e installati manualmente dal sito di AMD. L'eseguibile contiene anche l'utilità di configurazione per definire nel dettaglio le impostazioni grafiche.