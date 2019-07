Le cuffie Bluetooth ecosostenibili che sarebbero piaciute a Bob Marley

Sono fatte di legno, alluminio, acciaio e pelle.

The House of Marley, azienda di prodotti audio realizzati con materiali sostenibili legata alla famiglia di Bob Marley, ha presentato le cuffie Bluetooth Exodus, completamente ecosostenibili.

Evoluzione del precedente modello Liberate, le Exodus sono realizzate in legno certificato FSC, acciaio inox, alluminio e pelle.

La certificazione relativa al legno con cui è realizzata la struttura significa che gli alberi usati per creare le cuffie verranno ripiantati - spiega l'azienda. L'alluminio è infinitamente riciclabile e l'acciaio garantisce resistenza e un basso impatto sull'ambiente. Quanto alla pelle, serve per «dare un senso di calore e stile» ed è un materiale biodegradabile.

«Con le Exodus, vogliamo realizzare delle cuffie che si possano usare per lunghi periodi senza scomodità» spiega Josh Poulsen, direttore del reparto Sviluppo Prodotti di The House of Marley.

«Lunghi periodi», in questo caso, significa poter arrivare sino a 30 ore con una sola carica: tale è infatti la durata massima delle batterie integrate, che si ricaricano grazie a un cavo USB Tipo-C.

Poulson sottolinea inoltre che i materiali prescelti non inficiano per nulla la qualità del suono e, anzi, «la scelta del legno può migliorarla e aggiungere calore».

Quanto ai motivi che hanno spinto l'azienda a scegliere materiali tanto inusuali e un impegno per l'ambiente così pronunciato, è ancora Poulson a illustrare il motivo: «The House of Marley è stata concepita per portare avanti l'eredità di Bob Marley, compresa la sua filosofia caritatevole centrata sul restituire alla Terra ciò che da essa prendiamo».

È nato così anche il progetto One Tree Planted, che dal 2017 ha permesso di piantare 168.000 alberi «nel tentativo di diffondere la consapevolezza circa il consumo e la produzione di rifiuti dovuta al mercato dei dispositivi di elettronica di consumo realizzati in plastica».

Le cuffie senza fili Exodus al momento non sono in vendita sulla versione italiana del sito. Si trovano però su quella statunitense al prezzo di 199,99 dollari.