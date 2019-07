Alexa, ecco come disabilitare l'ascolto

Quello che dite ad Alexa può essere ascoltato da dipendenti di Amazon.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-04-2019] Commenti (15)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Amazon, migliaia di dipendenti ascoltano le registrazioni di Alexa

Se pensavate che le cose che dite ad Alexa, l'assistente vocale di Amazon, fossero private perché ascoltate soltanto da sistemi automatici per decifrarle e trasformarle in comandi e poi buttate via, ho una brutta notizia. Bloomberg ha scoperto che Amazon ha incaricato diverse migliaia di persone, sparse per il mondo, di ascoltare le voci degli utenti di Alexa, e le cose che dite vengono conservate.

Lo scopo di questo ascolto da parte di addetti di Amazon è migliorare il riconoscimento vocale di Alexa, ma questi addetti spesso captano registrazioni di momenti intimi e condividono gli spezzoni audio più divertenti. Comunque sia, ora sappiamo per certo che qualcuno origlia le cose captate dai microfoni di Alexa. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio La NSA non spiava solo i cittadini USA ma anche i governi di Francia, Germania e Italia. Qual è la tua reazione di fronte a questa notizia? (se vuoi dare risposte multiple o commentare ulteriormente, usa il forum) Sono profondamente indignato: come si sono permessi? Sono stupito che gli USA siano arrivati a questo punto. In fondo lo fanno per prevenire gli attentati; quindi li giustifico, almeno parzialmente. Non mi sorprende. E' da un po' che l'Europa non conta più un tubo. Accidenti! Avranno ascoltato anche le telefonate con la mia fidanzata/o. I nostri politici non hanno nulla di più importante di cui preoccuparsi? Lo so perfino io che i telefoni sono spiati, figuriamoci i terroristi. Avevano ragione quelli di Zeus News, quando già nel 2001 scrivevano di Echelon.

Mostra i risultati (2809 voti)

Leggi i commenti (15)

Amazon ha replicato alla scoperta di Bloomberg dicendo che questi dipendenti ascoltatori non hanno accesso a informazioni identificative e che ci sono numerose salvaguardie contro gli abusi. Ma è anche vero che Amazon non dice esplicitamente, nel suo materiale promozionale, che le conversazioni con Alexa possono essere ascoltate da suoi dipendenti.

Inoltre questi assistenti vocali, che in teoria dovrebbero registrare e decifrare solo dopo che hanno sentito la parola di attivazione (Alexa o Echo, di solito), in realtà si attivano anche per gli omofoni. Per esempio, in francese avec sa viene spesso frainteso come comando di attivazione. Il risultato è che spezzoni di conversazioni private, fatte senza invocare Alexa, finiscono negli archivi di Amazon.

Se volete un esempio di conversazione privata:

Ne ho uno in camera da letto, luogo dove entro solo io. In un ambiente comune come la sala non lo metterei mai. Lo uso prevalentemente per ascoltare musica, radio, podcast e info varie. Quando non sono in casa lo spengo. A parte buttarlo via, quali altre accortezze suggeriresti? — Deejay Raf (@DjRaf) 6 aprile 2019

Non portarci mai il tuo partner amoroso. Specialmente se si chiama Alessia :-)

— Paolo Attivissimo (@disinformatico) 6 aprile 2019

LOL! Tu scherzi, ma ci hai preso in pieno: mi è successo proprio con una Alessia... rispondevano entrambe.

— Deejay Raf (@DjRaf) 6 aprile 2019

Se volete controllare che cosa ha registrato Alexa su di voi, e magari cancellarlo, potete farlo dall'app Alexa andando in Impostazioni - Account Alexa - Privacy Alexa o dalla pagina Web www.amazon.it/alexaprivacy.

Se invece volete evitare che i dipendenti di Amazon ascoltino quello che dite ad Alexa, andate all'app di Alexa sul vostro telefono, toccate il menu in alto a sinistra, scegliete Account Alexa e Privacy Alexa, scegliete Gestisci il modo in cui i tuoi dati migliorano Alexa e poi disattivate il pulsante accanto ad Aiuta a sviluppare nuove funzionalità.

Fonte aggiuntiva: The Register.