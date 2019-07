Ubuntu 19.04 Disco Dingo, con kernel Linux 5.0 e Gnome 3.32

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-04-2019] Commenti (5)

Anche se al momento in cui scriviamo sia il sito ufficiale che quello di Ubuntu Italia non sono aggiornati, Ubuntu 19.04 Disco Dingo è ufficialmente disponibile per il download.

Si tratta di una versione "standard" della popolare distribuzione Linux, ossia non di una LTS (supportata per cinque anni): in altre parole, godrà di supporto soltanto per 9 mesi, trascorsi i quali sarà bene aggiornare a Ubuntu 19.10.

Al suo interno, Disco Dingo contiene un discreto quantitativo di novità a partire dall'adozione del kernel Linux 5.0 rilasciato all'inizio di marzo e capace di offrire migliore supporto hardware e maggiori prestazioni.

L'ambiente desktop predefinito è Gnome, presente nella versione 3.32 e arricchito con uno stile personalizzato leggermente modificato rispetto alle edizioni precedenti.

Il resto della dotazione comprende software aggiornati (anche se non sempre all'ultimissima versione) quali Firefox 66.0, LibreOffice 6.2.2, GCC 8.3, Mesa 19.0, PHP 7.2.15, Go 1.10.4 e Java 11.

A chi già utilizza un'edizione non LTS di Ubuntu, la disponibilità dell'aggiornamento verrà presentata direttamente dal sistema di gestione dei pacchetti.

Tutte le informazioni su Ubuntu 19.04 Disco Dingo sono disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale, dove si possono trovare anche le altre edizioni della distribuzione (come Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate e via di seguito).