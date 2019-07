Galaxy Fold, lo schermo pieghevole si rompe quasi subito

Secondo Samsung avrebbe dovuto sopportare oltre 200.000 aperture.

Il Galaxy Fold di Mark Gurman dopo appena due giorni

Non è iniziata proprio benissimo l'era degli smartphone pieghevoli che il Samsung Galaxy Fold avrebbe dovuto inaugurare in pompa magna.

I primissimi utenti che l'hanno avuto tra le mani - per lo più recensori ansiosi di raccontare le meraviglie di uno smartphone da quasi 2.000 euro hanno subito riscontrato malfunzionamenti e veri propri guasti allo schermo, spingendo a chiedersi a che cosa siano serviti tutti quei test sulla robustezza.

I recensori hanno segnalato che in pochi giorni parti dello schermo hanno smesso di funzionare oppure si sono sviluppate delle strane ma ben visibili "gobbe" sul display stesso.

In un caso - quello segnalato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman - lo schermo s'è rotto non appena la pellicola protettiva è stata rimossa: Samsung in seguito ha affermato che l'utente non dovrebbe rimuoverla poiché in realtà non si tratta di una pellicola aggiunta ma di parte integrante del display, ma Gurman non lo sapeva poiché questo dettaglio non era scritto da nessuna parte.

In un altro caso - raccontato da Steve Kovach della CNBS - metà dello schermo interno è diventata completamente bianca dopo un solo giorno d'uso.

Le lamentele sono state molte, tanto che Samsung ha dovuto rispondere pubblicamente affermando che indagherà sulle cause dei guasti e sottolineato come l'apparente pellicola protettiva non vada rimossa in nessun caso.

«Il display principale del Galaxy Fold dispone di una pellicola protettiva che è parte della struttura dello schermo ed è progettata per proteggerlo dai graffi. Rimuovere lo strato protettivo o aggiungere adesivi al display principale può causare dei danni».

Al di là di questa precisazione, è bene ricordare che i problemi non si sono verificati soltanto nei casi in cui la pellicola è stata rimossa: per esempio, la rottura dell'esemplare di Steve Kovach è accaduta senza alcuna manomissione.

Il mondo della finanza non ha accolto la notizia molto bene: le azioni di Samsung, all'apertura delle borse il giorno 18 aprile, hanno perso il 3%. La messa in vendita del Galaxy Fold, fissata in Europa per l'inizio di maggio, non è comunque in forse.