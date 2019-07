Windows, si allunga la lista di antivirus che bloccano il Pc

Dopo gli aggiornamenti di aprile.

Non ci sono soltanto Avast e Sophos nell'elenco degli antivirus che hanno problemi con l'ultima tornata di aggiornamenti per Windows, rilasciata lo scorso 9 aprile.

Da quando i malfunzionamenti sono emersi, la lista ha continuato ad allungarsi arrivando a includere anche Avira, ArcaBit e McAfee.

Quando gli aggiornamenti mensili vengono installati su Pc con questi software di sicurezza, inizialmente tutto sembra funzionare correttamente. Al momento di effettuare un login, però, il computer si blocca e smette di rispondere.

L'unica soluzione a questo punto è riavviare in modalità provvisoria e disinstallare disabilitare l'antivirus.

A quanto pare la causa di questo strano comportamento sta in un cambiamento apportato da Microsoft a un componente di Windows chiamato CRSS (Client/server Runtime SubSystem), usato per gestire le applicazioni Win32.

I vari produttori di antivirus stanno rilasciando versioni aggiornate dei loro prodotti, che si conformano al nuovo CRSS, mentre da Microsoft non dovrebbe arrivare alcuna patch: sono ora i software che devono modificare il proprio modo di operare al sistema operativo, e non il contrario.

Chi non avesse ancora provveduto a installare una versione recente degli antivirus indicati, oppure si trovasse nella situazione in cui detto antivirus ancora non dispone di una versione aggiornata, non ha comunque ragione di preoccuparsi.

Dopo che sono emersi i primi casi, infatti, Microsoft ha bloccato l'installazione degli aggiornamenti su tutte quelle macchine con i software di sicurezza incriminati.

Il problema riguarda diverse versioni di Window2: sono infatti coinvolti Windows 7, 8.1, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 e Windows 10.