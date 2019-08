Amazon: I robot non sostituiranno gli esseri umani. Per adesso

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-05-2019] Commenti (4)

Che i magazzini di Amazon siano in parte automatizzati è cosa nota, tanto che alcuni hanno già iniziato a chiedersi se l'intenzione del gigante dell'e-commerce non sia sostituire tutti i dipendenti umani con robot.

Secondo Scott Anderson, che in Amazon supervisiona proprio tutto ciò che concerne i robot, non c'è ragione di preoccuparsi, almeno per il momento.

La tecnologia è infatti ancora «molto limitata» e pertanto non c'è alcun pericolo per i dipendenti umani di perdere il proprio posto di lavoro nell'immediato futuro.

I robot attuali sono in grado di gestire alcuni prodotti - per lo più merci generiche, bici e attrezzature per la casa, come spiega Anderson - ma hanno grossi limiti: non sanno per esempio estrarre gli oggetti dai contenitori senza danneggiare il resto del contenuto o raccogliere più prodotti.

Spingendo però lo sguardo un po' più in là la prospettiva cambia. Anderson stesso ha ammesso che l'utilizzo sempre più massiccio di robot è nei piani dell'azienda, ma ci vorranno «almeno 10 anni» prima che la tecnologia faccia i passi avanti necessari per rendere i magazzini completamente automatizzati. A quel punto, i dipendenti in carne e ossa avranno davvero ragione di preoccuparsi.