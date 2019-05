Pronta la prima versione stabile di Tor Browser per Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-05-2019] Commenti

Lo scorso settembre, il Tor Project rilasciò una versione sperimentale del proprio browser per smartphone e tablet Android.

Allora, il Tor Browser per Android si trovava nello stato di alpha: pertanto potevano esserci bug e malfunzionamenti. Inoltre dipendeva da un'installazione separata del proxy Orbot.

Dopo mesi di sviluppo, ecco ora arrivare la prima versione stabile, Tor Browser per Android 8.5, scaricabile direttamente dal Play Store.

Le caratteristiche comprendono funzionalità anti-tracciamento e crittografia a più livelli per consentire a chi usa il browser di aggirare la censura e diventare quasi invisibile in Rete.

Nell'annuncio ufficiale, il Tor Project precisa che ci sono ancora alcune aree sulle quali è necessario continuare a lavorare: in particolare ci sono problemi con l'accessibilità e l'aggiornamento alla versione 8.5 per qualche motivo non riesce a riconoscere le password salvate nella versione precedente.

D'altra parte, la mancanza di un browser che garantisse il più possibile l'anonimato anche su piattaforma Android era ormai molto sentita.

Come gli sviluppatori stessi riconoscono, «la navigazione da dispositivi mobili sta aumentando in tutto il mondo e, in certi luoghi, è l'unico sistema che permette di accedere a Internet. In quelle stesse zone spesso la sorveglianza e la censura online sono molto presenti, e pertanto abbiamo ritenuto che raggiungere questi utenti fosse una priorità».

Per quanto riguarda invece gli utenti di iOS, le speranze di vedere Tor Browser su iPhone e iPad sono pressoché inesistenti a causa delle restrizioni imposte da Apple alle app sviluppate per quella piattaforma.

Gli sviluppatori di Tor Browser stessi suggeriscono però agli utenti di Apple un'alternativa accettabile: Onion Browser, sviluppato da Mike Tigas e dal Guardian Project.