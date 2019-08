Le scarpe impermeabili fatte coi fondi di caffè

E bottiglie di plastica riciclate.

A quanto pare con i fondi di caffè si può fare un po' di tutto: per esempio c'è chi li adopera per realizzare occhiali e chi invece li trova ottimi per le stampe 3D.

E poi ci sono i designer finlandesi che hanno ideato Rens, una scarpa impermeabile ed ecosostenibile fatta di fondi di caffè e plastica riciclata.

«È incredibile che ci siano aziende enormi che producono milioni di prodotti non sostenibili, che usano materiali non sostenibili e che fanno pochissimo per mitigare il proprio impatto» racconta Jesse Tran, CEO di Rens Original spiegando ciò che l'ha spinto a intraprendere questa avventura.

Ogni paio di Rens, come spiega la pagina Kickstarter tramite la quale sono stati raccolti i fondi per dar vita al progetto, è creato usando come materie prime 300 grammi di fondi di caffè riciclati e l'equivalente di 6 bottiglie di plastica riciclata.

Il caffè viene usato per creare il filo con cui sono cucite le scarpe, ma anche l'interno e la soletta. La scelta non è dettata soltanto dalla volontà di riciclare materiale che altrimenti finirebbe nelle discariche, ma dal fatto che il caffè ha delle proprietà interessanti e utili per questo progetto.

Il rivestimento "al caffè" le rende impermeabili e al tempo stesso traspiranti, e le proprietà antibatteriche del caffè eliminano naturalmente gli odori sgradevoli «per tutta la durata della vita delle scarpe».

Le Rens sono poi molto leggere (ogni paio pesa meno di mezzo chilo) e il materiale esterno è resistente ai raggi ultravioletti, evitando così un antiestetico effetto di ingiallimento. Infine, può essere utile ricordare che nessun prodotto animale viene usato nella produzione delle scarpe.

La campagna Kickstarter, che ha già ampiamente superato l'obiettivo, chiuderà il 15 agosto. Poi inizierà la produzione.

