Wordpress compra Tumblr a prezzo stracciato

Nel 2013 Yahoo acquisì Tumblr, piattaforma di microblogging che sperava di trasformare nella propria carta vincente per brillare nel firmamento dei social network.

Com'è andata lo sappiamo: Tumblr al tempo aveva un seguito fedele ma non abbastanza vasto da impensierire i giganti del settore (quali Facebook e Twitter) e alla fine, insieme a Yahoo, entrò a far parte della famiglia Verizon.

Poi, verso la fine dello scorso anno, Tumblr prese una decisione controversa: bandì tutti i contenuti per adulti, mossa che a oggi ha causato una perdita di traffico pari al 30% rispetto ai dati dello scorso dicembre).

Tutto ciò ha portato Tumblr, che già prima non macinava troppi utili, a trasformarsi in una realtà in perdita. Si può intuire quindi come mai Verizon già da qualche tempo non fosse più molto interessata a mantenere la proprietà di Tumblr, e perché abbia iniziato a cercare un compratore, trovandolo in Automattic.

Il nome di Automattic forse non dirà nulla ai più, ma è l'azienda che sta dietro alla popolare piattaforma di blogging Wordpress e che, stando alle indiscrezioni, per il privilegio ha sborsato meno di 10 milioni di dollari, ossia appena una frazione di quanto spese Yahoo sei anni fa (1,1 miliardi di dollari).

Chi spera che il passaggio di proprietà possa portare a un ritorno dei contenuti per adulti su Tumblr, però, almeno per il momento deve rassegnarsi: il CEO di Automattic ha fatto sapere che intende mantere il divieto.