Nuovi dettagli sul Motorola RAZR, lo smartphone a conchiglia

Rendering del RAZR realizzato da Sarang Sheth, che ha avuto accesso al prototipo.

Si parla ormai da tempo del ritorno del RAZR di Motorola, un cellulare che ai suoi tempi è stato un grande successo e che dovrebbe presto venir riproposto in versione aggiornata.

Ora, stando alle indiscrezioni raccolte da Let's Go Digital, qualche nuova informazione si aggiunge alle parole del vicepresidente di Motorola, che qualche mese fa aveva confermato l'esistenza di un progetto per contrastare Huawei e Samsung.

Il nuovo RAZR, trasformato in uno smartphone, sarà un telefonini pieghevole. A differenza però di proposte come il Galaxy Fold, rispetterà la forma del suo omonimo antenato: in altre parole, non si chiuderà a libro, ma a conchiglia.

All'esterno ci sarà un piccolo schermo secondario, sul quale sarà possibile visualizzare le notifiche e le chiamate in arrivo, ricalcando anche in questo senso una delle funzioni del RAZR originale.

Nel complesso, il nuovo RAZR sarà uno smartphone di fascia media, con un SoC che non si posizionerà in cima alla gamma. I destinatari di questo smartphone saranno quindi diversi da quelli delle soluzioni di Huawei e Samsung, che puntano invece proprio alla fascia più alta del mercato.

Questa differenza di target si tradurrà anche in una differenza di prezzo: mentre il Galaxy Fold e il Mate X viaggiano sui 2.000 e 2.300 euro, il Motorola RAZR dovrebbe costare negli USA 1.500 dollari e in Europa 1.500 euro.

Il lancio in America è previsto per il mese di dicembre; a gennaio dovrebbe quindi sbarcare nel Vecchio Continente.