Ex ingegnere Uber avrebbe rubato i segreti dei veicoli autonomi di Google

Ora rischia 10 anni di carcere.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-09-2019] Commenti

Sia Google che Uber stanno lavorando intensamente alla creazione di un'auto in grado di muoversi da sola.

Anthony Scott Levandowski è un ingegnere trentanovenne che ha lavorato per entrambe; dal 2009 al 2016 presso Waymo, l'azienda di Alphabet che sta per l'appunto studiando le auto a guida automatica, e poi in un'azienda propria che successivamente è stata acquisita da Uber, dove ha rivestito il ruolo di capo della divisione veicoli autonomi.

Fino a poco fa, Levandowski era famoso per il suo impegno in questo settore (è stato tra i fondatori di quella che oggi è Waymo, da cui ha poi dato le dimissioni senza dichiarare un motivo) e per la fondazione di Way of the Future, una bizzarra organizzazione religiosa il cui scopo era «sviluppare e promuovere la realizzazione di una divinità basata sull'intelligenza artificiale».

Adesso, Levandowski torna a essere noto alle cronache in quanto il Dipartimento di Giustizia degli USA (DoJ) gli ha rivolto 33 accuse di furto e tentato furto: avrebbe sottratto segreti industriali a Google per utilizzarli presso Uber.

Tali segreti riguarderebbero i file relativi alla tecnologia nota come LiDAR, una tecnica di rilevamento degli oggetti tramite laser, compresi gli schemi dei circuiti, le istruzioni per l'installazione e la verifica del funzionamento del LiDAR e vari documenti interni. In totale Levandowski avrebbe portato con sé oltre 14.000 documenti.

Sondaggio In quale modo la Rete ti assiste di pi¨ per risparmiare? Trovare gli stessi prodotti disponibili offline, ma a un prezzo inferiore Accedere a beni introvabili nei negozi solitamente frequentati Acquistare prodotti altrimenti inaccessibili senza sconti e promozioni online

Mostra i risultati (1798 voti)

Leggi i commenti (5)

Google ha subito denunciato l'ingegnere che, a seguito delle accuse, nel 2017 è stato licenziato da Uber, la quale ha negato ogni utilizzo delle tecnologie che sarebbero state sottratte da Levandowski. Solo ora, però, il DoJ ha formulato i capi d'accusa.

Se riconosciuto colpevole, Levandowski rischia di dover passare 10 anni in carcere e di pagare 250.000 dollari come risarcimento.