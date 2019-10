Microsoft svela lo smartphone pieghevole e il notebook dual screen

Il Surface Duo e il Surface Neo aprono l'era dei dispositivi a doppio schermo.

Il 2 ottobre Microsoft ha rinnovato la linea Surface, introducendo nuove versioni di modelli noti - il Surface Pro 7, il Surface Pro X e il Surface Laptop 3 - ma anche svelando un paio di sorprese.

La prima è il Surface Duo, uno smartphone pieghevole equipaggiato con il sistema operativo Android; la seconda è il Surface Neo, un minuscolo portatile (potrebbe rientrare nella praticamente estinta categoria dei netbook) con doppio schermo e senza tastiera, equipaggiato con Windows 10X.

Del ritorno di Microsoft nel mondo degli smartphone si vociferava da qualche tempo, ma tornare a vedere un apparecchio di questo tipo dopo il disastro, almeno dal punto di vista commerciale, dei Windows Phone riesce comunque a sorprendere un po'.

Per il proprio telefonino, Microsoft ha deciso di puntare su Android, come quasi tutti gli altri produttori, ma ha deciso di differenziarsi creando un dispositivo pieghevole che non sia soggetto agli stessi problemi di altri tentativi simili.

Il Surface Duo non monta infatti un unico schermo reso flessibile sfruttando particolari materiali, ma due schermi da 5,6 pollici affiancati uniti da una cerniera che consente una varietà di configurazioni, essendo in grado di ruotare a 360 gradi.

Grazie a questo accorgimento si può tenere il Surface Duo chiuso per il trasporto, aprirlo come un libro per l'uso con un display ampio e aprirlo completamente perché si possa tenere in mano più facilmente durante le telefonate.

Microsoft non s'è dilungata molto sui dettagli: ha tempo di rimediare, dato che le vendite del Surface Duo non inizieranno prima della fine del 2020. Da qui ad allora gli sviluppatori potranno trovare modi nuovi e creativi di sfruttare la particolare forma di questo smartphone, pensata - come tiene a precisare Microsoft - per aumentare la produttività.

«Sappiamo con certezza scientifica che sarete più produttivi usando due schermi» ha sottolineato infatti Panosa Panay, vicepresidente della divisione dispositivi.

Schermo doppio, tastiera Bluetooth e Windows 10X