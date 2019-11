1.000 gradi usando la sola luce del sole, adesso si può

Ci è riuscita una startup finanziata da Bill Gates: produrrà energia pulita per l'industria.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-11-2019] Commenti (2)

Quando si tratta di particolari applicazioni, le energie rinnovabili non sempre sono all'altezza di quelle tradizionali.

Per esempio, raggiungere temperature particolarmente elevate - almeno 1.000 gradi Celsius - con l'energia solare è tutt'altro che semplice (finora il massimo è stato 565 gradi), eppure si tratta di temperature che sono necessarie ai processi produttivi delle aziende petrolchimiche, siderurgiche ed edilizie.

Una soluzione che finalmente consente di superare i limiti è stata però inaugurata nel deserto del Mojave, nello Stato della California (USA), grazie all'installazione di Heliogen, startup specializzata nella produzione di energia solare.

Si tratta di un particolare centrale solare: una griglia di specchi orientati automaticamente concentra la luce solare verso un unico punto, una torre in cui è contenuto del liquido che può essere riscaldato fino a 1.000 gradi.

L'intero sistema è gestito in base a modelli computerizzati, sviluppati con l'aiuto di esperti del MIT e del Caltech: questi servono per orientare gli specchi in maniera che la luce del sole venga riflessa ad angoli molto precisi, così da venire concentrate sempre nello stesso punto e permette di ottenere le temperature desiderate. Per i fan di Fallout:New Vegas, è la centrale Helios One che diventa realtà.

Heliogen spera che questa tecnologia, allo sviluppo della quale sta contribuendo anche Bill Gates tramite la propria fondazione, alle grandi industrie che hanno bisogno di calore elevato e vogliono liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili, usando al loro posto una fonte d'energia gratuita: la luce del sole.

«Se noi andiamo da un'azienda che produce cemento e le diciamo che le forniremo del calore "verde", la cui produzione non emette CO 2 , e che le farà anche risparmiare denaro, non ci sarà nemmeno bisogno di pensarci su prima di scegliere» commenta il fondatore di Heliogen, Bill Gross.

D'altra parte, il lavoro da fare è ancora tanto. Al momento, Heliogen sta cercando di migliorare la propria tecnologia per raggiungere i 1.500: a quel punto - spiega Gross - si potrebbe usare il calore prodotto per separare l'idrogeno nell'acqua dall'ossigeno, e creare un combustibile basato sull'idrogeno e a emissioni zero.

«Se riusciamo a produrre dell'idrogeno pulito, cambia tutto» conclude Gross. «Sul lungo periodo, vogliamo diventare un'azienda "verde" che produce idrogeno».

Qui sotto, l'impianto di Heliogen nel deserto del Mojave.