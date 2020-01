Windows 10: e adesso la pubblicità

Per ora i banner invitano a provare Office, ma in futuro chissà.

Che Microsoft si stesse baloccando con l'idea di inserire della pubblicità nei propri prodotti (sistema operativo compreso) si sapeva da un po', ma fino a oggi non c'erano stati molti esempi di questa iniziativa.

Ora invece Rafael Rivera ha pubblicato su Twitter alcune immagini che testimoniano come il progetto stia andando avanti, seppure con discrezione.

Le immagini in questione sono degli screenshot di WordPad, il semplice elaboratore di testi incluso in Windows 10.

In esse si può vedere un piccolo banner che invita a provare Office: sei frasi lievemente diverse l'una dall'altra che spingono l'utente a installare la suite.

Il banner, apparentemente attivo a titolo di esperimento, non è invasivo e si può facilmente chiudere cliccando sulla piccola X posta all'estrema destra. Inoltre, segnala un ulteriore prodotto Microsoft: non è lo spot di qualcosa di completamente diverso.

Tuttavia, non è detto che sarà per sempre così. Se questo esperimento avrà successo, Microsoft potrebbe decidere di cedere spazi all'interno dei propri software a vari inserzionisti, un po' come AdSense e circuiti analoghi fanno nel web.

Se queste fasi iniziali sono caratterizzate da una certa timidezza è probabilmente perché, prima di procedere, è senz'altro bene saggiare le reazioni degli utenti, decisamente poco usi a vedere pubblicità nei programmi che magari adoperano per lavoro.

Se le reazioni ospitate da Twitter sono un'indicazione, Microsoft fa benissimo a procedere con cautela: nella maggioranza dei casi la novità è stata accolta con scetticismo se non con aperta ostilità.

Resta da vedere se, trascorsi i primi tempi, gli utenti non possano arrivare a convivere con un sistema operativo che di tanto in tanto mostra degli annunci pubblicitari, soprattutto se la loro visualizzazione dovesse significare la possibilità di utilizzare certi software gratuitamente, o pagando canoni ridotti (sul modello usato da Amazon per i Kindle).