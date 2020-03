Lo smartphone che si rifiuta di scattare foto a luci rosse

Se il soggetto è nudo, non salva l'immagine.

Gli sbagli possono capitare, specialmente se si è giovani e incoscienti. Così, nell'era degli smartphone, gli sbagli si traducono spesso in foto compromettenti inviate in un momento di sconsideratezza, e che poi rischiano di approdare ben oltre il destinatario iniziale.

Secondo uno studio del 2014, per esempio, il 50% degli americani sopra i 18 anni ha prima o poi scattato almeno una foto di sé stesso nudo, per poi inviarla a qualcun altro (spesso perdendone il controllo).

Per arginare il fenomeno dei selfie nudi si può sperare che si usi la testa e ci si accorga di quanto sia una pessima idea; oppure ci si può affidare la tecnologia.

La giapponese Tone Mobile ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di percorrere la seconda strada con il Tone e20, uno smartphone economico che include degli algoritmi di intelligenza artificiale per impedire di scattare foto che ritraggano i soggetti nudi.

La funzionalità in questione si chiama Smartphone Protection e fa esattamente quanto detto: se rileva che il soggetto inquadrato non ha i vestiti addosso (e, chiaramente, non è detto che il rilevamento sia sempre impeccabile), impedisce il salvataggio della fotografia nella galleria.

Inoltre, l'e20 è anche in grado di connettersi a un altro telefono per avvisare il proprietario di quest'ultimo che s'è verificato il tentativo di scattare una foto inappropriata: in questo modo i genitori possono venire informati circa le attività dei figli.

Le caratteristiche hardware del Tone e20 non sono esaltanti, come peraltro ci si aspetta da un prodotto di fascia medio-bassa. Si basa sul Soc MediaTek Helio P22, con 4 Gbyte di Ram e 64 Gbyte di memoria interna.

Lo schermo è un Lcd da 6,2 pollici con risoluzione Hd+ (1600x900 pixel) mentre la fotocamera posteriore offre tre sensori - da 13, 12 e 2 megapixel - e quella anteriore un sensore da 8 megapixel.

Il Tone e20 è in vendita solo in Giappone, dove costa 19.800 yen, ossia circa 165 euro.