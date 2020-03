Firmware buggato, gli Ssd di Hp si fermano esattamente dopo 40.000 ore

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-03-2020] Commenti (3)

Hewlett Packard Enterprise è un'azienda, nata in seguito alla scissione di Hewlett-Packard, che si occupa di fornire prodotti informatici alle aziende (dai server ai singoli componenti alle soluzioni di rete).

Considerata la clientela cui si rivolge, è chiaramente importante che i prodotti siano in grado di garantire prestazioni e durate per tempi e carichi di lavoro che saranno sicuramente maggiori rispetto a quelli delle controparti per il mercato domestico.

Purtroppo, basta un piccolo errore per deludere queste attese. In particolare, è stato scoperto un bug nel firmware di certi Ssd prodotti da Hpe che li fa smettere di funzionare esattamente dopo 40.000 ore (ossia 4 anni e quasi 207 giorni di funzionamento continuato).

Gli Ssd in questione sono modelli Sas da 800 Gb e 1,6 Tb progettati per applicazioni che si occupano dell'analisi di grandi quantitativi di dati e database.

Vengono venduti singolarmente, ma sono anche installati su diverse linee di server, come i ProLiant e i Synergy, oltre che in altri prodotti, dove spesso vengono adoperati in configurazioni Raid.

Quest'ultimo caso è particolarmente problematico: quando si prepara un nuovo Raid generalmente si acquistano tutti insieme i drive che andranno a costituirlo, confidando nel fatto che poi non andranno a guastarsi tutti contemporaneamente ma, sostituendone uno alla vota, i dati vengano sempre preservati.

A causa del bug nel firmware, invece, i drive si fermeranno praticamente nello stesso momento. È vero che una buona politica di backup impedirà di perdere dati, ma ci sarà comunque da sostituire l'hardware (gli Ssd defunti andranno cambiati) e ripristinare il sistema.

È quindi importantissimo che chiunque abbia in uso i drive con il firmware difettoso proceda immediatamente a un aggiornamento del firmware stesso, messo a disposizione da Hpe: l'elenco completo dei prodotti coinvolti nel problema (insieme ai link per scaricare il nuovo firmware) è disponibile sul sito di Hpe.