Facebook Rooms, videochiamate con 50 persone senza limiti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-04-2020] Commenti (1)

La perdurante quarantena ha costretto molte persone, perché obbligate a lavorare da casa o semplicemente per tenersi in contatto con amici e parenti, a familiarizzare con le applicazioni per le videochiamate.

Ciò ha costituito la fortuna di software come Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, ma ha anche lasciato un po' spiazzati alcuni giganti della comunicazione nel web, primo tra tutti Facebook, che finora non offriva ai propri utenti un mezzo all'altezza di quelli offerti dai concorrenti.

Il social network in blu ha ora posto rimedio alla mancanza con le Messenger Rooms, che migliora e arricchisce le già presenti possibilità di videochiamare tramite Facebook Messenger.

L'uso è piuttosto intuitivo. Dall'app di Messenger o da quella di Facebook ora è possibile creare una Stanza (Room, appunto) nella quale possono trovare posto fino a 50 persone: tra tutte queste è possibile avviare videochiamate senza limiti di tempo.

Le funzionalità di Messenger Rooms si integrano poi con gli altri strumenti di Facebook: si può quindi per esempio programmare un evento, indicando una data e un'ora in cui tutti gli invitati si ritrovano nella medesima stanza per parlare "faccia a faccia". Prossimamente, poi, sarà possibile creare stanze anche da Instagram e WhatsApp.

Come spesso accade in questi casi, infine, Messenger Rooms offre alcune funzioni decorative: grazie alle tecnologie di realtà aumentata ogni utente può alterare il proprio aspetto, per esempio applicandosi delle orecchie da coniglio o adottando uno sfondo diverso da quello della stanza in cui si trova.

Messenger Rooms non è già attivo in tutti i Paesi in cui Facebook è disponibile, ma lo sarà progressivamente nel corso delle prossime settimane.