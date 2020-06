Il trucco che elimina la pubblicità da YouTube

Assurdamente semplice e figlio di una disattenzione.

La scoperta si deve a un utente di Reddit e, anche se per il momento funziona, non è detto che continui così indefinitamente, anzi.

Esiste un modo banale per evitare che YouTube mostri le pubblicità: basta aggiungere un punto nella barra degli indirizzi del browser.

Ovviamente il punto non va messo in un luogo a caso, ma in una posizione precisa: dopo il com di youtube.com, affinché l'indirizzo visitato diventi quindi qualcosa come https://www.youtube.com./watch?v=oHg5SJYRHA0.

Il motivo per cui il trucco funziona è molto probabilmente - come spiega l'utente stesso che l'ha scoperto - una dimenticanza o una disattenzione da parte di chi ha progettato le pagine di YouTube, il quale s'è scordato di normalizzare l'Url (per la precisione, l'hostname.

Il contenuto resta raggiungibile, ma si verificano problemi con i cookie e con il meccanismo noto come Cors. Il risultato, per YouTube, è che svaniscono le pubblicità.

L'aggiunta del punto funziona soltanto da desktop o, meglio, con la versione desktop per YouTube: chi vuole sfruttare il trucco anche da smartphone deve quindi ricordarsi di richiedere la versione per Pc della piattaforma.

È possibile inoltre che Google decida di intervenire presto per risolvere il problema. D'altra parte, le pubblicità possono essere fastidiose, ma hanno anche il compito di ricompensare i creatori di contenuti per il loro lavoro senza dover rivolgersi a soluzioni drastiche come un paywall.