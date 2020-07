Nasa a caccia di idee per il gabinetto lunare

La Lunar Loo Challenge è un concorso di idee con un premio di 35.000 dollari.

L'esplorazione spaziale - dai "soggiorni" sulla Iss ai progettati voli per il ritorno sulla Luna e per raggiungere Marte - gode tuttora di un'aura per molti versi romantica, epica ed eroica, condita - soprattutto per gli americani - da un po' della nostalgia dell'epopea della frontiera e del Vecchio West.

Sebbene un certo fascino sia innegabile, chi viaggia nello spazio si trova ad affrontare pure degli aspetti decisamente prosaici che possono essere dimenticati: per esempio, c'è bisogno di soluzioni pratiche per andare al gabinetto.

Le toilette spaziali esistono, naturalmente, e sono progettata per essere utilizzate in condizioni di microgravità: di apparecchi di questo tipo è dotata la già citata Iss.

Per il progetto Artemis della Nasa, che punta a tornare sulla Luna nel 2024, serve però qualcosa di più: nello specifico, una toilette in grado di funzionare sia in condizioni di microgravità che nelle condizioni costituite dalla gravità lunare, che è circa un sesto di quella che abbiamo sulla Terra.

Può sembrare strano che la Nasa debba perdere tempo e risorse per affrontare un problema che quotidianamente miliardi di persone sul nostro pianeta gestiscono senza troppi impacci, ma è evidente come la gravità differente ponga tutta una serie di difficoltà a un'attività che diamo per scontata: basta ascoltare i racconti degli astronauti per rendersene conto.

Per trovare la soluzione migliore, la Nasa ha quindi deciso di rivolgersi al crowdsourcing, coinvolgendo il mondo intero. È nata così la Lunar Loo Challenge, una sfida volta a individuare l'idea per il miglior gabinetto lunare realizzabile.

In palio c'è un premio di 35.000 dollari (si sa, la Nasa è proverbialmente a corto di fondi), che saranno divisi tra i team che avranno proposto le tre idee migliori.

Chi desidera partecipare deve inviare la propria proposta sotto forma di progetto entro il 17 agosto. A seguire ci saranno le selezioni, e i vincitori saranno annunciati il prossimo 30 settembre. Le istruzioni dettagliate per partecipare si trovano sul sito ufficiale della sfida.

Nel video qui sotto, Samantha Cristoforetti illustra la toilette della Stazione Spaziale Internazionale.