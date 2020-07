Il Commodore Vic-20 torna in versione moderna

Offre Hdmi e Usb, ma è praticamente identico all'originale.

Quando si parla di Commodore, la maggior parte delle persone pensa al Commodore 64, il prodotto più famoso dell'azienda americana.

Prima di quello, però, c'erano stati altri home computer che avevano attirato l'attenzione del pubblico: modelli come il Pet e, soprattutto, il Vic-20, sono stati delle glorie, ai loro tempi.

Il Vic-20, in vendita tra il 1980 e il 1985, fu il primo home computer a superare il milione di esemplari venduti arrivando ad aver venduto, alla fine della sua vita, alla non indifferente cifra di due milioni e mezzo di esemplari.

Puntando sul fattore nostalgia, la britannica Retro Games ha già riportato in vita il Commodore 64 in una versione moderna ma esteticamente identica a quella originale. Adesso è giunto il momento di riprovarci con il VIC-20 con il progetto The Vic-20.

Anche in questo caso, si tratta di un prodotto che dal punto di vista estetico si propone identico all'originale, nei colori, nelle linee, nella tastiera e nell'aspetto del joystick, incluso nella confezione.

D'altra parte, all'interno i componenti sono tutti moderni: infatti è presente il supporto a quattro porte Usb e a un'uscita video Hdmi, per poter collegare The Vic-20 alle periferiche di oggi.

Sono tre le modalità con le quali si può utilizzare questa incarnazione del venerabile computer Commodore: Vic-20 Basic originale (che riproduce l'ambiente Basic del Vic-20), C64 Basic (che invece riproduce l'ambiente Basic del Commodore 64), e Games Carousel (che permette di giocare a 64 giochi precaricati).

Per chi volesse ricreare poi un'esperienza più simile possibile a quella della propria infanzia o adolescenza ci sono dei filtri che riproducono la visualizzazione tipica dei monitor Crt anche sui gli schermi e sui televisori moderni.

In Italia, The Vic-20 (la cui pagina sul sito ufficiale è, al momento in cui scriviamo, ancora in preparazione) sarà distribuito da Koch Media e costerà 119,99 euro. Il lancio ufficiale è previsto per il prossimo ottobre.

Qui sotto, il video di presentazione.